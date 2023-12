OM : Rothen dresse un bilan très sombre mais explique pourquoi il croit (encore) en Longoria

Dans l’émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur du PSG a donné son sentiment sur le mercato estival de l’OM qui se prépare pour notamment combler de nombreux départs à la CAN.

L’ancien joueur du Paris Saint Germain, Jérôme Rothen croit toujours que le président de l’OM est toujours l’homme de la situation à Marseille. Il croit en lui et ne s’inquiète pas pour le prochain mercato :

« Sur le mercato, je fais confiance à Pablo Longoria pour là simple raison que le dernier mercato a été mauvais, l’année d’avant il est sauvé par beaucoup de réussite. L’instabilité ce n’est pas ce que l’on préfère dans le football et en général cela ne te fait pas gagner, la preuve c’est qu’aujourd’hui, cette instabilité là l’a mis en danger sur ce début de saison », explique l’ancien international français avant de poursuivre :

Longoria dégage cette passion qui est essentielle

« Il y a eu des changements d’entraîneurs, de beaucoup de joueurs. Il s’est trompé et pourtant je continue à croire en lui. Le recrutement n’a pas été bon, l’effectif de l’OM aujourd’hui n’est pas digne d’un effectif pour jouer les premiers rôles dans notre championnat ou des bonnes équipes en coupe d’Europe. Cet effectif manque de qualité technique. Maintenant je crois en lui car il a montré qu’il savait s’entourer. Il a pris avec lui des hommes de terrain. Benatia connaît le terrain, c’est une valeur ajoutée. Il a pris un entraîneur avec de la personnalité qui aime le terrain. Là, il a fait des meilleurs choix qu’il y a six mois. Je crois en lui et j’ai envie qu’il reste à Marseille car il dégage cette passion qui est essentielle dans ces postes clés dans le football », a ainsi déclaré Jérome Rothen.

