Mercato OM : Un gros hic qui peut compliquer le transfert de Quentin Merlin ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les derniers jours du mercato risquent d’être particulièrement agités du côté de l’Olympique de Marseille. Quentin Merlin est attendu ce vendredi à Marseille, Nantes lui cherche un remplaçant et vient de voir sa priorité bloquée par Lens !

En effet, selon RMC, « le FC Nantes, qui a trouvé un accord avec l’OM pour le transfert de Quentin Merlin, cible notamment le Lensois Massadio Haïdara pour remplacer son jeune latéral gauche. Problème, Franck Haise ne compte pas voir partir l’international malien. » Le coach du RC Lens a été clair en conférence de presse ce vendredi : « Je n’ai jamais voulu son départ. Il y a des accords clubs. C’est un pilier du vestiaire, il a une grande polyvalence, je n’ai pas envie qu’il parte. Je comprends qu’il a un intérêt d’aller à Nantes. Il y a eu des discussions entre clubs mais je n’ai pas envie qu’il parte. Il n’y a pas de tension mais des échanges. Je suis manager mais pas président. On n’est pas obligé d’être d’accord ».

Lens bloque Haïdara, que va faire Kita pour Merlin ?

Le FC Nantes cible le Lensois Massadio Haïdara pour remplacer son jeune latéral gauche. Problème, Franck Haise ne compte pas voir partir l’international malien. — RMC Sport (@RMCsport) January 26, 2024



Selon l’Equipe, « Nantes et l’OM sont tombés d’accord pour un transfert de Quentin Merlin, de l’ordre de 12 M€. Le latéral gauche de 21 ans doit rejoindre Marseille ce vendredi. » L’OM tient enfin son latéral gauche qui va venir remplacer Renan Lodi parti en Arabie Saoudite.

Merlin arrive !

Nantes et l’OM sont tombés d’accord pour le transfert du latéral gauche Quentin Merlin, estimé à 12 M€ https://t.co/BbuVSqN62i pic.twitter.com/QUNZs4OUXi — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 26, 2024

L’Olympique de Marseille cherche un successeur à Renan Lodi, transféré la semaine dernière en Arabie Saoudite contre un gros chèque (environ 22 millions d’euros hors bonus). Plusieurs noms ont été ciblés dont celui du nantais Quentin Merlin (21 ans). L’international espoir français est aujourd’hui la priorité numéro de l’OM et de son directeur sportif Mehdi Benatia. Alors qu’un accord a semble-t-il été trouvé entre Nantes et Marseille, le transfert tarde à se finaliser. et pour cause, le club breton attend de trouver son remplaçant pour libérer le jeune latéral gauche.

A lire aussi : Vente OM : UN PRINCE SAOUDIEN OUVRE LA PORTE À UN RACHAT DE L’OM (AVEC ZIDANE?)

Visiblement déterminé à rejoindre l’OM, Quentin Merlin a décidé de mettre la pression. Ce dernier a ainsi fait savoir à sa direction qu’il n’était pas apte à jouer avec Nantes contre Brest ce week-end indique le journal Ouest France.

A lire aussi : Mercato concurrents OM : Monaco laisse filer un de ses défenseurs…

Vente OM : UN PRINCE SAOUDIEN OUVRE LA PORTE À UN RACHAT DE L’OM (AVEC ZIDANE?) – https://t.co/NMuiWiKAl1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 25, 2024

A lire aussi : Merlin, Tavares, Sarr, Reyna… Les tableaux mercato OM de ce 25 janvier 2024 !