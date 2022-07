Mercato OM : Un gros indice sur le type de recrutements que va faire Longoria?

Dans l’émission Mercredi c’est Foot de La Provence, Alexandre Jacquin, responsable des Sports pour le quotidien régional explique à quel mercato il faut s’attendre à l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille tarde à faire signer des recrues. Pour le moment, seuls Samuel Gigot et Isaak Touré ont signé… La première arrivée d’Igor Tudor tarde et cela crée de l’impatience chez les supporters marseillais.

Il ne faut pas espérer les arrivées de stars comme Griezmann — Jacquin

Pourtant, Pablo Longoria affirmait avoir besoin d’au moins 5 à 8 recrues à l’OM cet été, sans compter le remplacement de certains départs. Dans l’émission Mercredi c’est Foot sur la chaîne Twitch de La Provence, Alexandre Jacquin a été questionné sur le mercato qui se prépare à Marseille.

D’après le responsable des Sports de La Provence, il ne faut pas s’attendre à des recrutements complètement fou à l’OM cet été… Pablo Longoria n’aurait pas beaucoup de moyens afin de renforcer l’effectif du nouvel entraîneur Igor Tudor.

» On va reprendre une vieille formule de Vincent Labrune mais, i l n’y a pas d’argent à l’OM. L’argent qui rentre sert à payer les transferts échelonnés sur des années et les prêts avec option d’achat, il faut les payer. Les seuls transferts que pourra faire Pablo Longoria, ce sera de nouveaux prêts avec option d’achat ou de nouveaux montages de ce type là. Il ne faut pas espérer les arrivées de stars comme Griezmann. Ce n’est pas possible niveau salarial. Aujourd’hui, l’OM se dirige vers des joueurs de type Isaak Touré, des joueurs de 19, 20, 21 ans qui arriveront pour une somme entre 1 et 5M€. Et qui seront appelés à être revendus 15M€ dans les prochaines années » Alexandre Jacquin – Source : La Provence (13/07/22)

Je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs — Longoria

« C’est normal qu’il y ait des changements dans la recherche de profils. Un joueur qui est à l’aise dans un style de jeu, ne l’est pas forcément dans un autre. L’an dernier, on partait sur des profils pour avoir la possession au milieu du terrain et on avait notamment Boubacar Kamara qui avait ce rôle de milieu-défenseur central. Avec la façon de jouer d’Igor, les deux milieux auront des caractéristiques différentes avec plus d’intensité, une capacité à occuper les espaces. La stratégie va donc changer sur certains postes. Comme nous l’avons dit lors de la dernière conférence de presse, l’objectif est d’augmenter la qualité de l’effectif, tout en donnant de la continuité à l’équipe. Avec la Ligue des Champions, je pense que nous devons recruter 5 à 8 joueurs. Lors du mercato, il est très important d’avoir un consensus avec l’entraîneur. J’ai toujours dit que les bons dirigeants sont ceux qui ont une bonne capacité d’adaptation, au club, à la ville et à l’identité. Et également une adaptation à un nouveau coach et à son style de jeu. Il faut toujours répondre aux attentes d’un nouvel entraîneur puisque c’est lui qui fera évoluer les joueurs. » Pablo Longoria Conférence de presse (05/07/2022).