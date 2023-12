Mercato OM : Un gros transfert complètement inattendu ?

A Marseille, Leonardo Balerdi fait régulièrement débat. Capable du meilleur comme du pire, il commet trop souvent des erreurs importantes qui finissent par coûter cher à l’OM. Malgré cela, un grand club italien aurait des vues sur le défenseur argentin.

L’OM va se montrer actif durant ce mercato hivernal. Selon le journaliste Ekrem Konur, la Juventus serait attentive à la situation d’Arthur Theate, le défenseur belge de 23 ans évoluant à Rennes, ainsi que de Leonardo Balerdi, le défenseur argentin de 24 ans évoluant à Marseille. Balerdi, actuellement lié à l’OM jusqu’en 2026, compte 12 apparitions en Ligue 1 et 5 en Ligue Europa au cours de cette saison, totalisant ainsi 1401 minutes de jeu.

