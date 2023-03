Mercato OM : « Quel intérêt à court terme de vendre Dieng 10M€ pour le recruter contre le triple de cette somme ? »

Alors que Vitinha est resté sur le banc lors des deux derniers matchs de l’OM, Bamba Dieng semble enfin s’épanouir du côté de Lorient. Dans DFM, Nicolas Filhol ne comprend pas pourquoi les dirigeants marseillais se sont séparés du buteur sénégalais.

Recruté contre 32 millions d’euros, Vitinha n’a toujours pas marqué le moindre but avec l’Olympique de Marseille. Pire, il ne semble pas faire partie des plans de Tudor pour la fin de la saison. Sur le plateau de Débat Foot Marseille, Nicolas Filhol s’interroge sur le recrutement du buteur portugais et sur la volonté de la direction de se séparer de Bamba Dieng lors du précédent mercato.

À LIRE AUSSI : Mercato : Un ancienne piste de l’OM annonce son départ !

Vitinha n’a pas les qualités de percussion de Bamba Dieng

« Il y a des chances pour que Dieng fasse un gros match contre l’OM. Il risque de faire parler sa vitesse. On l’a définitivement vendu, il n’y a pas de retour en arrière. Lorsque je vois le niveau de Vitinha et son utilisation, est ce qu’il y avait un intérêt à court terme de vendre Dieng 10 millions pour le recruter contre le triple de cette somme ? Je ne suis pas sûr. Bamba Dieng apportait de la vitesse dans la profondeur. C’est un profil très différent des autres joueurs que l’on a dans l’effectif. On n’a plus ce genre de joueur dans l’équipe. La vitesse et la profondeur, ce ne sont pas les qualités de Vitinha. Je suis un peu sceptique. » Nicolas Filhol – Football Club de Marseille (27/03/2023)

Il va retrouver du rythme et de la confiance

« La trêve internationale va lui faire du bien. À Marseille, il s’entraîne mais il ne joue pas. Il part en sélection avec les espoirs du Portugal, il va être titulaire. Ça va lui faire du bien. Il va retrouver du rythme et de la confiance. Il suffit qu’il marque un but pour qu’il revienne à Marseille plus motivé que jamais. Ça peut nous servir pour la fin de la saison. Aujourd’hui, on se pose beaucoup de questions sur Vitinha. Quelles sont ses qualités ? Quels sont ses défauts ? On ne peut pas savoir puisqu’on ne l’a pas vu jouer. Si l’OM l’a choisi, il doit avoir des qualités pour jouer à un haut niveau de performance. C’est un très gros investissement, le plus gros transfert de l’histoire du club. Il a beaucoup de pression. » Jean-Charles De Bono – Football Club de Marseille (20/03/2023)