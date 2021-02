Mercato OM : Un intérêt pour Puel ? La réponse insolite de l’ASSE !

À la suite de la mise à pied du coach André Villas-Boas, une ribambelle de noms d’entraîneurs se succèdent les uns aux autres pour succéder au technicien portugais. Dont celui de Claude Puel. Mais l’AS Saint-Étienne a préféré mettre un terme à cette rumeur de manière cocasse…

À l’approche du Clasico ce dimanche soir, le feuilleton Villas-Boas n’a toujours pas été résolu. Une nomination qui engendrerait beaucoup de convoitises. Selon les informations du site Eurosport Romania, l’ancienne légende roumaine Gheorghe Hagi, ainsi que Claude Puel, seraient convoités par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Une information à laquelle a voulu mettre un terme définitif le club stéphanois.

l’asse préfère ironiser sur le probable intérêt de puel

En effet le media roumain avançait hier soir que Claude Puel serait sur les tablettes de l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’entraîneur stéphanois n’est pas prêt d’être cédé par son club. Et pour le faire comprendre, l’ASSE vient de publier un tweet sur lequel on peut y lire « Bonsoir non » de la part d’un certain Claude Puel. Un canular certes, mais qui envoie un message clair aux rumeurs concernant l’éventuel départ de son coach.

« Bonsoir non » ASSE

– Source : Twitter (06/02/21)

