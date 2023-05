Mercato OM : Un international brésilien visé (car recommandé par Tudor) ?

L’OM devrait sauf énorme et improbable surprise terminer 3e et devra donc passer par des barrages pour espérer accéder à la Ligue des Champions. Pour autant, les rumeurs mercato se multiplient, Pablo Longoria et Javier Ribalta aurait déniché un solide brésilien évoluant en Serie A !

En effet, selon la journaliste brésilienne Raisa Simplicio, l’OM aurait dans son viseur Walace. Ce milieu de terrain de 28 ans évolue en Italie, à l’Udinese. Le milieu de terrain qui compte 5 sélections avec le brésil aurait été recommandé par Igor Tudor. Le coach de l’OM l’avait eu sous ses ordres quelques mois en 2019 quand il entrainé l’Udinese. Passé par la Bundesliga, Walace a le profil pour évoluer dans le milieu à deux proposé par le Croate. Cependant, il dispose d’un contrat long jusqu’en 2026. Recruté pour 6M€ il y a 4 ans, sa cote n’a pas beaucoup évoluée selon trabsfermarkt.

A lire : Mercato OM : la Juve propose un solide milieu de terrain comme monnaie d’échange ?

Destaque da Udinese, Walace entrou na mira do Olympique de Marseille como indicação de Igor Tudor, técnico com quem trabalhou no clube italiano. O volante está valorizado e também recebeu consultas de clubes maiores na Itália. O Palmeiras, como trouxemos na GOAL, também avalia… pic.twitter.com/u8S0SvP0cA — Raisa Simplicio (@simpraisa) May 25, 2023

Raisa Simplicio a tweeté : « Remarquable avec l’Udinese, Walace a été ciblé par l’Olympique de Marseille sur recommandation d’Igor Tudor, l’entraîneur avec qui il a travaillé au club italien. Le milieu de terrain est apprécié et a également reçu des demandes de plus grands clubs italiens. Palmeiras pourrait également retenter sa chance… »