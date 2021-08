L’Olympique de Marseille serait sur le point de faire signer le jeune attaquant Pedro Ruiz Delgado ! Le joueur espagnol de 21 ans appartient à la Castilla du Real Madrid et évolue au poste d’ailier droit et de numéro 9.

Selon plusieurs photos postées sur les réseaux sociaux, le jeune attaquant Pedro Ruiz Delgado serait arrivé à Marignane ! L’Espagnol natif de Séville est sous contrat avec la Castilla du Real Madrid. Ailier droit pouvant également jouer au poste de numéro 9, il est âgé de 21 ans et n’a jamais joué en première division espagnole.

Mesurant 1,94m, il a profil différent de ce que l’Olympique de Marseille a dans son effectif. Il a d’ailleurs été surnommé le Zlatan Ibrahimovic de la Castilla. Selon le compte Twitter Massilia1978 qui a partagé les photos de son arrivée, le joueur ne devrait pas rester à l’OM. Il devrait être prêté dans la foulée aux Pays-Bas.

A LIRE AUSSI : OM : McCourt sort du silence après les incidents face à Nice !

Il viendrait gratuitement à l’OM !

Le journaliste de Téléfoot Julien Maynard affirme de son côté que le joueur arrive gratuitement. Pablo Longoria aurait la possibilité de le faire signer et n’a pas voulu manquer l’occasion. Il arrive en provenance de la seconde équipe du Real Madrid et le journaliste confirme qu’il sera prêté dans la foulée. Il précise le club : le NEC Nimègue en seconde division néerlandaise. Il devrait y rester une saison avant de revenir à Marseille et être enfin prêt pour évoluer en Ligue 1. A l’OM, il devrait signer un contrat de 3 saisons.

L’OM va recruter gratuitement l’avant centre de la Castilla (Real Madrid B), Pedro Ruiz, 21 ans, avant de le prêter une saison aux Pays-Bas (NEC Nimègue).

Le joueur est déjà à Marseille. #Mercato @telefoot_TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) August 24, 2021

Sampaoli attend encore des recrues pour renforcer l’effectif

« Pour nous, il manque quatre ou cinq joueurs dans l’effectif et il faudra aussi définir les priorités. On ne pourra pas tout faire et il faudra être créatif. On verra selon les nécessités de l’équipe. Certains joueurs pensent aussi à partir et il faudra les remplacer. J’espère que la semaine prochaine, on pourra avoir un effectif complet et terminé. On verra à ce moment-là. Il faut faire une analyse générale » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/08/2021)