Mercato : Malgré une offre de l’OM, un jeune du centre de formation va signer pro chez un concurrent ?

L’OM vient de faire signer un premier contrat pro à Richecarde Richard et Aaron Kamardin, deux joueurs nés en 2002. Par contre, un autre joueur du centre de formation pourrait rejoindre un club concurrent, l’OGC Nice…

Niels Nkounkou est arrière gauche et international français U19. Né en 2000 il rejoint l’OM en 2017 en provenance du Stade Brestois. Alors qu’il n’a toujours pas signé son contrat pro avec le club marseillais, il pourrait s’engager avec l’OGN Nice selon Actufoot13. Comme Kamardin et Richard ce dernier a reçu une offre de contrat pro par son club formateur mais selon la Provence, le joueur et son entourage ne seraient pas convaincu par l’aspect financier et le projet sportif proposés…

André Villas-Boas avait indiqué les qualités principales du minot :

Il a une technique intéressante, ainsi qu’une vitesse intéressante — AVB

« On a déjà parlé de Niels, ce n’est pas une question de contrat. Il doit encore travailler pour porter à nouveau le maillot de l’OM. Mais il a une technique intéressante, il a une vitesse, une explosivité. Je veux aussi l’essayer comme ailier, pour limiter l’impact des erreurs que peut commettre un latéral gauche. » André Villas-Boas – source : Conférence de presse