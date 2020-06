Mercato OM: Contrairement à Lihadji, l’autre pépite 2002 du centre de formation passe pro

Jacques-Henri Eyraud a répété plusieurs fois que la formation était une priorité pour le club. L’OM officialise un premier contrat pro pour un jeune joueur…

Aaron Kamardin né en 2002 tout comme Isaac Lihadji a signé son premier contrat professionnel à l’Olympique de Marseille. Le défenseur central marseillais âgé de 18 ans est désormais lié avec le club olympien pour une duré de trois ans.

Invité sur le plateau de DFM, le journaliste AFP Emmanuel Barranguet a dit beaucoup de bien sur ce jeune marseillais :

On me dit plus de bien de Aaron Nassur Kamaradin– Emmanuel Barranguet

« L’OM aurait pu faire mieux mais moi je comprends qu’ils veulent envoyer le message que tout le monde ne peut pas les plumer. Des perles du centre de formations il y en a 4 par classe d’âge et par équipe professionnel. On me dit plus de bien de Kamardin.. Cette étiquette est imposé à 4 joueurs par classe d’âge au final tu en as un qui sort du lot… » Emmanuel Barranguet — DFM