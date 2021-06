Mercato OM: Un jeune défenseur ciblé ouvre la porte à une arrivée…

Pablo Longoria élargie les recherches concernant les pistes pour le mercato estival 2021. Si des noms cités proviennent d’Amérique du Sud, certains sont des éléments de Ligue 1. C’est le cas de Andreaw Gravillon, en prêt cette saison au FC Lorient…

Avec le feuilleton Gerson, Pablo Longoria a eu beaucoup de travail ces derniers jours… Il aurait également coché le nom de plusieurs autres joueurs, et pas seulement au poste de milieu de terrain ni des joueurs à vocation offensive comme Adli ou Almada. En effet, le directeur sportif et président de l’Olympique de Marseille observe aussi des profils défensifs. En Ligue 1, c’est celui d’Andreaw Gravillon qui aurait attiré son attention, d’après les informations de Foot Mercato, ce que confirme le joueur lui-même.

De retour à l’Inter Milan

En prêt du côté du FC Lorient cette année, il a décidé de retourner dans son club, l’Inter Milan. Son faible temps de jeu sur la fin de saison, l’a poussé a ne pas continuer l’aventure en Bretagne, malgré des bons débuts sous les ordres de Christophe Pélissier. Malgré tout, il ne devrait pas rester chez le champion en titre de Serie A, où la concurrence est beaucoup plus dense que dans le club breton. Pisté par plusieurs écuries de Ligue 1 comme Saint-Etienne ou Montpellier, il s’est exprimé sur son avenir dans les colonnes de Ouest-France. S’il a enchaîné les prêts ces dernières années, il souhaite désormais s’installer sur la durée, que ce soit en France, ou à l’étranger.

« Ces dernières années, je n’ai fait que des prêts d’une saison, donc je cherche un club capable de m’offrir une stabilité sur plusieurs saisons. Quand je me dis que Montpellier, Saint-Étienne ou Marseille me suivent, c’est sûr qu’on jette un œil et qu’on reste attentif. Mais je n’ai pas peur non plus d’une expérience à l’étranger, en Angleterre, en Italie, ou en Espagne, un championnat que j’aime bien, qui joue beaucoup au ballon, qui travaille sur la technique. Si le projet sportif est bon, je n’aurais pas peur d’y aller » Andreaw Gravillon – Source: Ouest-France (03/06/21)