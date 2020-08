Mercato OM : Un joueur (de plus) ne voulant pas quitter le club cet été…

André Villas-Boas a su créer un groupe soudé à l’Olympique de Marseille. La preuve ? Alors que le club a besoin de vendre cet été, aucun joueur ne semble disposer à vraiment vouloir partir…

La Provence nous explique en effet ce matin que Hiroki Sakai n’a aucune intention de quitter l’OM cet été. Même s’il semble avoir été devancé à droite par Bouna Sarr et qu’un latéral gauche pourrait arriver pour suppléer Jordan Amavi à gauche.

Dans tous les cas, « AVB » aura bien besoin de son Japonais à droite en cas de pépins pour Bouna Sarr. N’oublions pas qu’avec la Ligue des Champions, le calendrier olympien va considérablement s’alourdir l’an prochain…

Thauvin, Gueye, Balerdi, un attaquant et peut être un latéral gauche (selon l’évolution de Rocchia)

« On a la même responsabilité sur la deuxième place parce qu’on va continuer à se renforcer. On va « remplir » notre effectif, c’est mon objectif. La saison dernière, on a souvent vécu des situations où on était à la limite, on était obligé de composer, parfois on était en difficulté concernant les options sur le banc. Déjà, Thauvin rejoint le groupe, ce qui constitue un gros avantage. On va étoffer le groupe avec des joueurs de qualité. C’est pour ça qu’on a fait Pape Gueye, il va nous apporter en milieu récupérateur. On va affirmer un peu plus Kamara comme 6. Il est content et l’a très bien fait. Il a démontré, dans cette position, qu’il était un joueur de niveau mondial. (…) On cherche encore à finaliser trois options supplémentaires : un défenseur central (Balerdi a signé lundi, ndlr), un attaquant et l’arrivée d’un latéral gauche dépend de l’évolution de (Christopher) Rocchia. Si ça marche plutôt bien, on peut l’essayer. Ça dépend de plusieurs choses, de sa prolongation (il est sous contrat jusqu’en 2021, ndlr), des clubs qui s’intéressent à lui et des options qu’on peut avoir dans ce mercato. Malheureusement, il s’est blessé. Voilà ce qu’on veut faire. En France, on est capable de continuer à lutter pour le podium. Je veux profiter de la Ligue des champions sans oublier que finir 2e ou 3e reste la priorité. »

André Villas-Boas – source : La Provence (22/07/2020)