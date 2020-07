OM : Lopez et Rocchia à part, le groupe à l’échauffement… les dernières images !

Après son premier match amical face au FC Pinzgau et en attendant le second demain, les joueurs de l’OM sont à l’entrainement…

Les joueurs de l’OM travaillent dur pendant cette avant saison. Ils sont en stage en Allemagne et vont disputer un second match amical face au SV Heimstetten (club de 4e division allemande) demain à 19h. Absents dimanche pour cause de blessure, certains joueurs surentraînent à part comme Maxime Lopez (pas encore au FC Séville…) ou Christopher Rocchia…

Les journaliste Fabrice Lamperti (La Provence) et Emmanuel Barranguet (AFP), présents sur place, ont publiés quelques photos…





Max Lopez au vélo, Rocchia qui travaille son genou, le groupe s’échauffe à côté des jeux d’enfants du golf d’Achental @OM_Officiel pic.twitter.com/GqghjPkQtu — [email protected] (@EBarranguet) July 21, 2020

LE RÉSUMÉ DE LA PRÉ SAISON OLYMPIENNE

26 juin : Retour au centre RLD et tests médicaux

28 juin : Reprise de l’entrainement

30 juin : Stage au Portugal

11 juillet : Retour à Marseille

17 juillet : Stage en Allemagne

19 juillet: 1e match amical FC Pinzgau 1 – 5 OM

22 juillet: 2e match amical SV Heimstetten – OM (19h sur Twitch)

25 Juillet : 3e match amical FC DAC 1904 Dunajská Streda – OM et fin du stage en Allemagne

31 Juillet : 4e match amical Bayern Munich – OM ? (Canal+)

09 août : 5e match amical : OM – MHSC ? (Canal+)

14 août : 6e match amical : OM – Stuttgart ? (Istres)