Mercato OM : Un joueur marseillais comme meilleure recrue de la saison en Ligue 1 !

Mattéo Guendouzi a été très précieux pour l’OM cette saison. Il a très rapidement validé les espoirs placés en lui, en s’imposant comme une pièce maîtresse de l’effectif de Jorge Sampaoli et en s’octroyant grâce à ses performances une place en équipe de France. Recruté pour seulement 11 millions d’euros cet été, auteur de 5 buts, 14 passes décisives, l’international français a sans aucun doute joué un rôle capital dans la belle saison du club marseillais en disputant 55 matchs toutes compétitions confondues, en montrant une certaine régularité malgré la fatigue de certains matchs. A LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria se fait chiper l’une de ses pistes par le City Group? Arrivé l’été dernier en prêt d’Arsenal, Mattéo Guendouzi a su rentrer lors de sa première saison dans le cœur des supporters marseillais. Avec un abattage impressionnant au milieu, l’ancien Lorientais a su se mettre le Vélodrome dans sa poche. L’international français n’a pas que séduit les supporters mais aussi son coach Jorge Sampaoli, qui ne manque pas un moment pour dire à quel point Guendouzi est précieux dans son système. 🏆🇫🇷 @MatteoGuendouzi est élu 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝗲 de la saison ! Vous avez été 16 978 à voter, merci à tous pour votre participation 🤝 pic.twitter.com/kbvb0o5O7k — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 13, 2022 Guendouzi a pris une grande dimension dans le jeu — Sampaoli Lors de la conférence de presse avant le match Reims-OM en avril dernier, Jorge Sampaoli avait été dithyrambique envers son joueur. « Guendouzi a cet ADN, c’est un joueur très compétitif qui veut toujours gagner, mais il a surtout pris une grande dimension dans le jeu. Ça nous permet d’avoir une très bonne évolution sur le terrain, de par sa position notamment. C’est lui qui nous donne ce rythme, qui nous permet d’être plus précis et efficace. C’est un joueur qui n’a, je pense, pas de limite, qui va continuer de grandir avec nous et découvrir d’autres qualités. C’est un joueur clé pour nous, de par son énergie et de par ses qualités footballistiques » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de Presse (22/04/2022) Tu as besoin d’un joueur pénible comme lui, il a son côté insupportable, mais il est talentueux et se sacrifie pour son équipe — Di Meco

Mattéo Guendouzi est aussi très apprécié des anciens joueurs comme Eric Di Meco. Dans le Moscato Show sur RMC, l’ancien latéral gauche de l’OM a détaillé ce qui lui plaisait chez l’ancien milieu de terrain d’Arsenal.



« Tu es content d’avoir un joueur comme ça dans ton équipe. Quand il joue ailleurs, tu ne le supportes pas. C’est un fort caractère et il se nourrit de ça. Tu as besoin d’avoir un mec comme ça à Marseille. Il s’est imposé à Marseille. Je ne le voyais pas à ce niveau. Il est devenu international. C’est un mec rare. Je suis content qu’il reste ici et qu’il ait envie de construire à Marseille. C’est le genre de mecs autour desquels tu construis. Il se sacrifie sur le terrain. Tu as besoin d’un joueur pénible comme lui, il a son côté insupportable, mais il est talentueux et se sacrifie pour son équipe. Le problème, c’est que quand tu es pénible et moyen, tu agaces aussi tes supporters. Mais ce n’est pas le cas » Eric Di Meco – Source : RMC (20/04/22)

