Mercato OM : Un journaliste chilien donne le pourcentage de chances de voir Sanchez rester !

Après n’avoir signé qu’un an de contrat avec l’Olympique de Marseille et une autre année en option, Alexis Sanchez pourrait l’activer et rempiler pour une saison ! La Provence a interrogé un journaliste chilien qui voit bien l’attaquant rester !

L’Olympique de Marseille avait réalisé un gros exploit en faisant signer Alexis Sanchez la saison dernière. L’attaquant n’avait signé que pour une saison mais pourrait se laisser convaincre pour une saison supplémentaire, qu’il a déjà en option dans son contrat.

75% de chance qu’Alexis Sanchez reste !

D’après les informations de La Provence, les deux parties sont en discussions constante afin de trouver un accord. Alexis Sanchez possède plusieurs offres dont une de Galatasaray et en Arabie Saoudite. Seulement, l’ancien joueur d’Arsenal ne semble pas déterminé à rejoindre ces clubs, sauf offre qu’il ne peut pas refuser.

D’après Maks Cardena, journaliste chilien pour ESPN, il devrait rester à Marseille ! « Il ne quittera le club que s’il reçoit une proposition plus importante. Mais pas facile de trouver un meilleur club que l’OM où il puisse être aussi important. Je pense qu’il y a 75% de chances qu’il reste », a annoncé le journaliste à La Provence. Une nouvelle qui peut rassurer les supporters marseillais !

Sanchez ? La discussion a débuté de façon positive

#Longoria : « Sanchez, sur le niveau technique et sur le terrain, ça a été un exemple. Dans tous les entraînements, il a un niveau de dépense physique et mental incroyable. Il a été le plus déterminant. On considère qu’il a fait une bonne saison » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

#Longoria : « Sanchez, on a eu des discussions. On a exprimé notre volonté de continuer le projet avec lui. Nous sommes d’accord qu’il a un niveau international, très haut. Mais, notre intention est de continuer avec lui. » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 5, 2023

Pablo Longoria a fait le point sur les négociations avec Alexis Sanchez concernant une prolongation de son contrat avec l’OM, « On a des discussions avec son agent. On lui a exprimé notre volonté de continuer avec lui. On est d’accord pour dire qu’il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu’il s’est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l’écoute. La discussion a débuté de façon positive. »