Mercato OM: Un journaliste espagnol détruit ces deux rumeurs chaudes de Longoria !

Alors que les rumeurs menant Pavon et Coutinho à l’Olympique de Marseille fleurissent un peu partout, notamment en Espagne, un journaliste ibérique à tenu à remettre les pendules à l’heure quant à ces deux cas.

Le marché des transferts vient à peine d’ouvrir ses portes et pourtant les rumeurs autour du recrutement de l’Olympique de Marseille ne manquent pas. En effet, de nombreux joueurs qui viennent d’horizons très différentes et qui ont une popularité plus ou moins dense sont annoncés dans le viseur de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli. Ces derniers temps, deux joueurs sont souvent reliés à l’Olympique de Marseille: Cristian Pavon et Philippe Coutinho. Un journaliste espagnol calme les ardeurs des supporters marseillais.

Ni Pavon ni Coutinho à Marseille ?

Selon le journaliste de AS Andrés Onrubia Ramos, l’Olympique de Marseille ne se serait renseigné ni sur Pavon, ni sur Coutinho. En effet, pour le joueur de Boca Juniors, il ne s’agirait que de simples spéculations. D’après lui, il n’y a pas d’intérêt olympien « pour l’instant » pour l’ailier argentin. En ce qui concerne Coutinho, le club ne se serait jamais intéressé à lui et l’idée de faire une offre ne serait jamais passé par la tête des dirigeants.

A pesar de los rumores, el Olympique de Marseille no está interesado, por el momento, en Cristian Pavón. Desde el club afirman como « especulaciones » las informaciones que sitúan al jugador de Boca Juniors en la órbita del OM. No hay nada ahora mismo. pic.twitter.com/F4XqvGxKEG — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) June 9, 2021