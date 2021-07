Mercato OM: Un latéral droit prêté en N1 ?

Pablo Longoria est hyperactif dans le sens des arrivées sur ce mercato estival. Concernant les départs, il n’y a pas encore eu de ventes importantes, afin de renflouer les caisses du club olympien. Néanmoins, un jeune défenseur devrait être prêté à l’US Créteil en N1…

Pol Lirola ne s’est toujours pas engagé de manière définitive à l’OM, il appartient toujours à la Fiorentina. Le poste de défenseur droit est déserté, aucun membre du groupe professionnel n’évolue dans ce secteur de jeu pour le moment. Et selon Treize013, l’Olympique de Marseille vient de prêter un an, Richecard Richard. En effet, le jeune latéral droit aurait rejoint l’US Créteil-Lusitanos qui évolue en N1. Arrivé en 2017 en provenance de la région parisienne, il pourra donc s’aguerrir au plus près de ses proches.

Richard, un joueur puissant

Au moment de signer son premier contrat pro l’année dernière, Nasser Larguet avait dressé son portrait des les colonnes de La Provence : « Il a un vrai potentiel. Il est puissant, rapide, il a du peps avec une bonne technique mais je lui dis ‘attention, tu n’es pas arrivé’. »