Mercato OM : « Un latéral gauche explosif et gratuit cet été pour Longoria ! »

À cinq journées de la fin du championnat de France, l’OM est deuxième avec une confortable avance et est bien parti pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Dans une saison qui compte plus de satisfactions que de déceptions, on trouve de même quelques frustrations. Parmi elles, le poste de latéral gauche ou ni Luan Peres ni Sead Kolasinac ont su convaincre. Notre journaliste, Nicolas Filhol a une petite idée pour Pablo Longoria concernant ce poste.

À seulement 4 journées de la fin, l’OM est bien parti pour terminer dauphin du PSG et se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Encore en lice également en Conference League, Marseille pourrait en plus décrocher un titre européen en cette fin de saison. Une année 2021/2022 réussie pour Sampaoli et ses hommes qui pourraient atteindre tous les objectifs qu’ils s’étaient fixés en début d’exercice.

Il sera temps une fois celui-ci achevé de se pencher sur le mercato estival. L’OM devra se renforcer vite et bien en ciblant des postes prioritaires. Et parmi eux, on pourrait bien retrouver le poste de latéral gauche. Dans le système de jeu et tactique si particulier du coach argentin, ni Jordan Amavi, parti se refaire une santé du côté de Nice, ni Luan Peres, ni Kolasinac, arrivé cet hiver ont donné pleinement satisfaction. Notre journaliste Nicolas Filhol aimerait voir Pablo Longoria se pencher sur un joueur en particulier: Ghislain Conan :

« Je crois que Conan qui est souvent très bon, est libre en juin donc Pablo, tu peux peut-être essayer de le récupérer. Je sais pas sil il a prolongé entre temps mais là t’auras un latéral gauche de 26 ans qui est plutôt explosif avec de la vitesse et c’est ce qui te manque, un profil comme ça dans ton jeu » Nicolas Filhol – Source: Football Club Marseille (24/04/2022)

Luan Peres pas rassurant ?

Si le défenseur brésilien ne réalise pas une saison catastrophique, il a tout de même beaucoup de mal à trouver de la régularité au sein du système Sampaoli. Il faut dire que ce défenseur central de formation est généralement beaucoup plus à l’aise dans une défense à 4 en axial que dans une défense à 3. Pourtant, hier, à Reims, replacé dans l’axe, il a été loin de rassurer. Pour Nicolas Filhol, c’est là tout le problème :

« Un défenseur central, t’en as un dans l’effectif, c’est Luan Peres, c’est son poste. J’étais content de le voir jouer à ce poste là, je l’avais trouvé vraiment bon dans cette défense à 3, là (hier) il se retrouvait plutôt dans une défense à 4 et j’avoue qu’il m’a pas rassuré. J’étais assez déçu de sa prestation, il s’est fait prendre dans le dos et ça c’est pas qu’une question de vitesse, c’est aussi du placement et il a tendance à être trop haut sur ce genre d’actions et à pas voir les départs dans son dos, il a ce défaut là on le sait (…) Quand il joue à ce poste là, il doit être hyper attentif et il l’est pas » Nicolas Filhol – Source : Football Club Marseille (24/04/2022)