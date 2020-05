Mercato OM: Un latéral gauche rennais pisté ?

Les marseillais terminent second du championnat, et se qualifient pour la Ligue des Champions. Alors que le poste de latéral gauche n’est pas doublé, les dirigeants pisteraient un rennais…

Même si Jordan Amavi a ressuscité en réalisant une saison de haut niveau, il faudra le concurrencer l’année prochaine pour être compétitif. En effet Jordan Amavi joue sans réelle concurrence depuis bientôt trois ans. L’Olympique de Marseille joue la Ligue des Champions l’année prochaine, le club devra se renforcer au poste de défenseur gauche…

Souleyman Doumbia pisté ?

A lire aussi :Mercato OM : Quand un recruteur conseille au Milan de foncer sur la bonne affaire Sanson

Selon Foot Mercato, le latéral gauche rennais Souleyman Doumbia (23 ans) serait une piste afin de suppléer Jordan Amavi. Le rennais a été prêté à Angers au mercato hivernal, et a réalisé une belle seconde partie de saison. Il a joué six matchs de Ligue 1 où il a été performant, et le club angevin dispose d’une option d’achat pour le joueur formé au PSG. A voir si Angers a les moyens de le conserver…