Mercato OM : Un Messin pour remplacer Sarr ?

Bouna Sarr devrait bien s’envoler vers le Bayern Munich. L’Olympique de Marseille aurait déjà travaillé sur le dossier de son successeur. Un nom a filtré…

En effet, La Provence indique que Fabien Centonze fait partie des joueurs ciblés par l’OM. Le latéral droit de 24 ans du FC Metz, sous contrat jusqu’en 2024 est estimé à 4M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Très régulier, Centonze n’avait pas manqué le moindre match, ni la moindre minute, l’an dernier avec les Grenats en Ligue 1. Il est reparti sur les mêmes bases avec cinq titularisations en cinq matches…

On a eu des contacts… — Villas-Boas

« On n’a pas de discussions (sur d‘éventuels départs). Le mercato peut bouger sur les deux derniers jours, ça commence déjà un peu. Ce mercato peut ressembler à un mercato de janvier. Tout le monde laissent les choses tranquilles et arrivent sur les derniers jours pour regarder ce qu’il se passe pour démarrer des négociations. De ce que je vois, on peut s’attendre à ça. Mais on sera prêt (à recruter immédiatement). On a eu des contacts et je pense que l’on peut donner une bonne réponse s’il y a des offres qui arrivent… »

André Villas-Boas – source : conférence de presse (24/09/2020)