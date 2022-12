Mercato OM : Un milieu défensif, un ailier gauche… les deux dernières pistes de Longoria !

Avec le départ de Luis Suarez (Alméria), celui possible de Gerson et la blessure d’Amine Harit, Pablo Longoria va devoir renforcer l’effectif d’Igor Tudor afin d’atteindre l’objectif de la seconde place en fin de saison.

Deux nouvelles pistes sont sorties ces dernières heures. Wilfried Zaha et Aïssa Laïdouni :

Selon le média 90min, l’OM « serait prêt à offrir à Wilfried Zaha un déménagement dans le sud de la France alors que le contrat de l’attaquant de Crystal Palace expire en 2023 et que ce dernier envisage la possibilité de jouer à l’étranger. » Pablo Longoria doit faire avec la concurrence de Dortmund mais aussi du PSG et de Monaco en Ligue 1. Zaha, 30 ans, sera libre en juin et ce droitier joue le plus souvent comme ailier gauche. Reste à savoir si l’OM a les moyens de convaincre un élément qui dispose d’un confortable salaire anglais à Crystal Palace…

Amine Harit s’est blessé face à Monaco dans un choc avec Disasi, ce dernier va devoir se remettre d’une rupture des deux ligaments croisés et du ligament latéral interne du genou. Le journal l’Equipe précise qu’il a été « opéré par un grand spécialiste lyonnais, qui a parfaitement rafistolé Zlatan Ibrahimovic par le passé ». Harit travaille comme un fou comme le précise le quotidien sportif : « il a entamé sa convalescence à Hauteville, dans l’Ain. Alors qu’il avait pour objectif de plier son genou à 65 degrés au bout de trois semaines, il a atteint un angle de 75 degrés après dix jours de labeur. »

Selon le journaliste hongrois Bence Bocsák, l’OM aurait coché le nom d’Aïssa Laïdouni, évoluant actuellement à Ferencváros. L’international tunisien de 25 ans s’est s’illustré durant la phase de poules de la Coupe du monde avec la Tunisie.

Aïssa Laïdouni n’a joué qu’un seul match de Ligue 1 avec Angers, qui est son club formateur, en avril 2016. Après des passages aux Herbiers et Chambly, il a rejoint la Roumanie en 2018 : sa première expérience dans une équipe de première division européenne. En 2020, il se retrouve en Hongrie en s’engageant avec Ferencváros, avec qui il découvre la Ligue des champions. Ce droitier dispose d’un contrat jusqu’en 2023, même s’il dispose d’une année supplémentaire en option.

❌ Not true. Ripost cites HITC as a source but the article they link to is about Amrabat.

Marseille is the most likely destination for Laïdouni at the moment. But as Fradi’s sporting director said, there are many clubs interested. https://t.co/vovb2jaZ3T

— Bence Bocsák (@BenBocsak) December 7, 2022