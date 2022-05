Mercato OM : Un minot quitte le club !

Annoncé comme un joueur à fort potentiel, Jonathan Pitou a annoncé ce vendredi qu’il quittait l’Olympique de Marseille.

Cela fait plusieurs années que l’on attend le nom de Jonathan Pitou à l’Olympique de Marseille. Meneur de jeu élégant, style à la Dimitri Payet, le minot n’aura jamais joué avec les professionnels.

Une page se tourne pour moi — Pitou

A 17 ans, le milieu offensif a officialisé sur ses réseaux sociaux qu’il quittait l’Olympique de Marseille à l’issue de la saison.

« Une page se tourne pour moi. Je remercie l’OM, mes coachs, coéquipiers, supporters et salariés du club qui ont pu m’accompagner pendant ces cinq belles années ! Je garderai en tête tous ces bons moments et surtout allez l’OM. » Jonathan Pitou – Source : Twitter (13/05/22)

Lopez + Kamara + Perrin = 3M€ ?

Invité sur notre plateau il y a quelques semaines, Joel Cantona a pesté contre la direction de l’Olympique de Marseille concernant la gestion autour des jeunes du centre de formation….

« J’ai vu Perrin jouer, vrai défenseur, indiscutable, devenu un pilier central avec Strasbourg, il est droit, il joue parfaitement le hors jeu, il est grand, élégant, puissant, il a quelque chose quoi. Et puis y’a Kamara (…) je parle même pas de Lopez qui est titulaire chez les 6 ou 7ème d’Italie qui part pour 2,5 millions, Kamara il va partir gratuitement, Perrin option d’achat à 1,5 million. T’as formé 3 joueurs fabuleux et l’Olympique de Marseille encaisse 3 millions, 3,5 millions (…) Le centre de formation il est à la rue, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas quoi, je suis pas à l’intérieur du club mais à la formation, on change beaucoup (…) Mais on a une réserve qui est dernière avec 8,9 points de retard et qui va descendre. » Joel Cantona – Source : Football Club Marseille (14/04/2022)

La formation était au coeur du projet de Frank McCourt lors de sa reprise de l’OM. Aujourd’hui avec les 3 départs annoncés de ces « minots » le résultat n’est pas probant. Pour Joel Cantona, l’OM doit prendre exemple sur les modèles des plus grands en matière de formation :

« Les plus grands clubs, ceux qui forment, les Milan, les Manchester, les Real, les Barcelone, ceux qui forment c’est les plus riches. C’est purement comptable et ils les gardent leurs joueurs (…) Entre Lyon et Marseille, chez nous t’as trois super joueurs, dont Kamara qui est au dessus, t’encaisse 3 millions (…) Kamara, il a un entourage qui défend ses intérêts (…) Si il faut lui donner 5,6 millions, je préfère l’avoir. Ça fait 3 saisons qu’il est jamais blessé, toujours là, fidèle absolu, un talent monstre, c’est le Rijkaard marseillais. Il joue 6, il joue 4,il est d’une discrétion, il a une classe naturelle, si le mec tu le mets tout en haut, il a encore 2,3 ans de contrat » Joel Cantona – Source : Football Club Marseille (14/04/2022)