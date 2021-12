Mercato OM : Un montant défini si Kamara part en janvier ? Bielsa dans le coup ?

Boubacar Kamara sera libre en juin prochain et malgré les tentatives de Pablo Longoria, il semble de plus en plus compliqué d’imaginer le milieu de terrain signer une prolongation de contrat. Un départ est-il possible en janvier ? Le prix serait défini par le board marseillais…

On imagine mal Boubacar Kamara partir en janvier prochain, pour autant plusieurs clubs pourraient tenter leur chance. Leeds, en difficulté, serait attentif à son cas qu’autant que son milieu international anglais, Kalvin Phillips est actuellement blessé et pourrait être transféré l’été prochain. Selon le média Leeds-live, « une source suggère que seulement 11,75 M€ pourraient être autorisés pour le départ de Kamara en janvier, Marseille sachant très bien qu’ils sont très susceptibles de le perdre gratuitement dans six mois. »

Un chèque de 12M€ suffisant en janvier pour Kamara ?

Pablo Longoria espère toujours convaincre Boubacar Kamara de prolonger son contrat. Cependant, le jeune milieu de terrain n’a toujours pas répondu favorablement aux propositions de l’OM. Le président olympien a confirmé dans un entretien accordé à l’Equipe qu’il avait fait plusieurs offres différentes au minot. Les discussions sont en cours…

Je souhaite que Kamara prolonge — Longoria

« Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C’est un actif important pour le club, je souhaite qu’il prolonge. Mais il n’y a pas qu’une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale. Le football est en mutation. Il y a vingt ans, les clubs avaient un pouvoir extraordinaire sur les joueurs, trop même. Ces dernières années, on est passés dans un football où les joueurs ont pris beaucoup de pouvoir. (…) On a proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde s’épanouirait et se sentirait prêt à continuer. Affirmer que tu as proposé un maximum en négociation, ce n’est pas respectueux avec l’autre partie. Il y a match, le ballon est au milieu du terrain, tout le monde doit y mettre du sien.» Pablo Longoria – source : L’Equipe (07/12/2021)

Dans le même temps, le média italien Il Tempo explique que Pablo Longoria a déjà entamé sa recherche à ce poste. En effet, le milieu défensif de l’AS Roma, Amadou Diawarra serait sur les tablettes du président marseillais. La presse italienne affirme cependant qu’il n’y a pas encore de négociations avec le club romain mais juste une prise d’informations.

Concernant sa prolongation, Kamara a botté en touche en expliquant que cette prolongation de contrat était gérée par ses agents et qu’il ne se concentrait que sur le terrain. Quand il aura pris sa décision il le dira…

Je suis toujours en réflexion — Kamara

« Mon absence de vendredi ne regarde que moi et le club. Je ne fuis pas la presse et ce n’est pas par rapport au match face à Galatasaray. Mes représentants gèrent mon contrat. Ce qui comporte les offres, c’est confidentiel. Je n’ai qu’une chose à faire : me concentrer sur le terrain. Ce que je veux c’est surtout de continuer à travailler, progresser, travailler dans de bonnes conditions et gagner des trophées. Je n’ai toujours pas pris de décisions pour mon avenir. Cet été? C’est passé mais j’ai eu l’impression de ne pas avoir le choix et c’était difficile. C’est du passé, les deux derniers jours et ce n’est pas arrivé qu’à moi dans l’effectif. » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (30/11/2021)