Mercato OM : Un nouveau club anglais sur Jonathan Clauss

Selon le Daily Mail, Wolverhampton s’ajoute à Manchester United et Chelsea dans la liste des clubs anglais intéressés par Jonathan Clauss. Aussi pisté par l’Atletico Madrid, la concurrence s’annonce très rude pour l’OM dans ce dossier.

Wolverhampton, adepte d’une défense à trois avec des pistons, souhaiterait recruter Jonathan Clauss selon le Daily Mail. Un autre concurrent de taille dans ce dossier. En effet, Manchester United, Chelsea et l’Atletico se sont déjà renseignés pour l’international français (5sélections).

L’OM a une légère avance dans ce dossier puisque le joueur voudrait venir, mais la première offre de 6M€ a été rejetée par le club lensois. Le RC Lens en demande 10M€ minimum pour se séparer de son arrière droit, tandis qu’il lui reste qu’un an de contrat. Un tarif que l’OM juge trop élevé, reste à savoir si Longoria sera capable de convaincre les dirigeants sang et or.

« L’attractivité de l’OM a un peu baissé » – Astier

« Je suis complètement d’accord, il y a un autre tarif pour l’Olympique de Marseille , mais il y aussi un autre élément. L’attractivité de l’OM, aujourd’hui, elle me paraît avoir un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Aujourd’hui, la difficulté, par exemple si on revient sur Jonathan Clauss, je pense qu’il y a peut-être 10 ans en arrière Jonathan Clauss il vient sur les mains à l’Olympique de Marseille. Là, on doit lutter 15 millions, 20 millions. Combien de joueurs, Dries Mertens qui apparemment veut rester à Naples qui fait monter un peu les enchères, j’ai l’impression que notre attractivité, elle a un peu baissé dans l’esprit des joueurs. Alors, c’est naturel, c’est aussi dû à une absence de compétition européenne régulière, des mouvements d’entraîneurs trop souvent, y a pleins de raisons. Donc, moi si j’étais encore une fois dans la direction sportive de l’Olympique de Marseille, je réfléchirais à comment je deviens attractif indépendamment de l’aspect financier, comment je deviens attractif pour faire en sorte qu’un Jonathan Clauss se dise « je veux aller au Mondial, je veux être en équipe de France, l’Olympique de Marseille me paraît être le club idéal pour faire ça ». Donc plus que remplacer Payet je réfléchirais sur des notions comme ça. » Cyril Astier Source : Football Club De Marseille (11/07/2022)