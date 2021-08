Alors que West-Ham serait intéressé pour récupérer Duje Caleta-Car, Southampton se serait également positionné sur le défenseur central croate pour remplacer Jannik Vestergaard.

Après avoir enregistré de nombreuses arrivées depuis l’ouverture du mercato estival, l’Olympique de Marseille doit désormais vendre des joueurs afin de récupérer des liquidités. Après avoir recruté Luan Peres, William Saliba ainsi que Léonardo Balerdi, c’est certainement Duje Caleta-Car qui devrait en faire les frais. Tout comme Boubacar Kamara, Nemanja Radonjic et Dario Benedetto, le défenseur central croate est considéré comme l’un des joueurs les plus « bankables » de l’effectif olympien et Pablo Longoria ne le retiendra pas en cas d’offre jugée satisfaisante pour équilibrer les comptes du club.

Également intéressé par le Croate, on apprenait dernièrement que West-Ham avait formulé à l’OM une offre de 14 millions d’euros assortie de 3 millions bonus. Toutefois, cette offre serait jugée insuffisante par Pablo Longoria, qui espère au moins 20 millions d’euros pour se séparer de Duje Caleta-Car.

Southampton intéressé par DUJE Caleta-Car

Aujourd’hui, le Hampshire Live nous apprend qu’un nouveau prétendant anglais serait à l’affût pour tenter de récupérer Duje Caleta-Car d’ici la fin du mercato estival. En effet, Southampton aurait manifesté son intérêt pour récupérer le défenseur central croate. Tout comme Ozan Kabak, ce dernier serait ciblé afin de remplacer Jannik Vestergaard, parti du côté de Leicester cet été. Ralph Hasenhuttl verrait en lui de sérieuses qualités pour devenir le patron de la défense de Southampton. Après avoir reçu près de 50 millions d’euros suite aux ventes de Danny Ings et de Jannik Vestergaard, le club anglais pourrait donc se positionner sur les demandes de Pablo Longoria. À l’heure actuelle, aucune offre n’a été formulée par Southampton.

C’EST UN MARCHÉ DIFFICILE, MAIS PAS SEULEMENT POUR L’OM – PABLO LONGORIA

Depuis le début du mercato, Pablo Longoria fait face à deux tâches complexes : rebâtir une équipe dans sa totalité et vendre des joueurs pour équilibrer les comptes. Après avoir bien mené sa mission au niveau des arrivées, Pablo Longoria avait expliqué en conférence de presse les difficultés du marché auxquelles font face tous les clubs.

« Il y a un problème de cash flow, de trésorerie, pour tous les clubs, et donc sur le marché. On a aussi vu que des marchés, comme en Espagne avec la régulation économique de la Ligue, sont peu actifs. Ils vont avoir du mal à faire des investissements cet été. C’est pareil en Italie, sauf pour l’AC Milan qui a l’argent de la qualification en C1. C’est un marché difficile, mais pas seulement pour l’OM, pour tous les clubs. Il faut que l’argent commence à bouger entre les clubs, alors il y aura plus de possibilités sur le marché. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/2021)