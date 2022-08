Mercato OM : Un nouveau club fonce sur Cedric Bakambu !

Déjà cité parmi les pistes de Besiktas et du Celta Vigo, Cédric Bakambu serait dans le viseur de Trabzonspor d’après les médias turcs.

L’Olympique de Marseille s’est séparé d’Arek Milik, parti en prêt avec OA à la Juventus il y a quelques jours. Bamba Dieng, Luis Suarez, Alexis Sanchez et Cédric Bakambu sont les attaquants restants à l’OM pour cette saison ce qui devrait suffire au coach Tudor pour assurer le turn-over.

Une offre de 4M€ pour Bakambu?

Seulement, Dieng pourrait trouver une porte de sortie et il en serait de même pour Bakambu. L’international congolais n’a pas convaincu à l’OM en quelques mois et pourrait déjà se trouver un nouveau club. En Turquie, il possède une belle cote et a notamment été pisté par Besiktas au début du mercato.

Cette fois-ci, les médias turcs évoquent un intérêt de Trabzonspor. Une offre de 3,5M€ à 4M€ pourrait arriver sur la table de Pablo Longoria d’après FutsHaber. Une belle opportunité pour l’OM qui est ouvert à un départ de son attaquant. Foot Mercato insistait cependant sur le fait que le Congolais ne voulait pas quitter Marseille.

📌 Trabzonspor, Cedric Bakambu ile ilgileniyor. 🔴 Trabzonspor bu transferi 3.5-4M€ düzeyinde bitirmek istiyor. pic.twitter.com/yW6lGXgBMA — FutsHaber (@FutsHaberr) August 29, 2022

« Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! » – De Bono

« Je pense que s’il a une offre du côté de la Turquie faut qu’il y aille. Je pense que pour lui et pour nous, pour les deux. Parce que là bas il sera le roi, parce que Bakambu avec le salaire qu’il a à Besiktas, à l’OM il joue pas tout le temps, ça laisserait de la place au petit Dieng s’il reste au club pour qu’il joue un peu plus souvent qui peut lui permettre de s’exprimer et d’avoir une plus-value s’il flambe. Il faut être clair s’il a l’opportunité de partir maintenant, comme il a dit Mathieu ça profitera aux deux parties, à l’OM et à lui. C’est-à-dire que peut-être s’il va signer là-bas, il aura un contrat un peu plus long avec un salaire honorable, il sera quasiment titulaire là-bas. Je pense que c’est son intérêt aussi. Et puis surtout ça donnerait l’opportunité comme je disais à Dieng d’être peut-être un peu plus souvent titulaire ou de rentrer plus souvent et de voir son évolution, ça c’est plutôt plus intéressant pour Marseille et pour le joueur, c’est ça qu’il faut voir un petit peu, Bakambu il va te ramener quoi ? Alors que Dieng peut te ramener beaucoup d’argent ! »Jean-Charles De Bono Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)