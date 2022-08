OM : Ménès souligne la grosse prestation de ces 4 joueurs marseillais !

Pierre Ménès a livré son analyse de la large victoire de l’OM à Nice (0-3). Il joue les qualités des recrues marseillaises et salue le choix de Tudor d’avoir fait jouer Dimitri Payet.

Pour la première fois de la saison, Igor Tudor a choisi de titulariser Dimitri Payet en soutien d’Alexis Sanchez. Les deux hommes ont montré une belle complicité dans l’animation offensive marseillaise et ont permis à leur équipe de plier le match avant même le retour au vestiaire. Pour Pierre Ménès, le buteur Chilien et le numéro 10 marseillais sont faits pour s’entendre. Dans Pierrot le Foot, il explique que la titularisation de Payet a apporté de la justesse à l’OM. Il loue aussi l’apport offensif des deux pistons Nuno Tavares et Jonathan Clauss. Ménès est enfin revenu sur le premier doublé de Sanchez avec l’OM. Il explique que la star chilienne a largement le niveau pour réussir en Ligue 1.

On a retrouvé le Payet de la saison dernière — Ménès

« On a vu une excellente équipe marseillaise. Alexis Sanchez et Dimitri Payet, ça marche ! On a retrouvé le Payet de la saison dernière qui illumine les rencontres de son talent. C’est sûr que ce n’est pas un monstre physique. Il fait parler sa classe. Il y a encore une fois les deux pistons de l’OM qui ont été très bons. Clauss fait une jolie passe décisive à Sanchez et Tavares qui marque son troisième but avec l’OM, son deuxième du pied droit. Ce sont deux joueurs qui apportent beaucoup à l’OM depuis le début de la saison. Sanchez réussit un beau doublé. On est tous d’accord pour dire que ce n’est plus le Sanchez d’Arsenal ou de Barcelone, mais même sur ses acquis, cela suffit largement pour le niveau de la Ligue 1. Il a montré toute sa classe, sa science du jeu et sa technique. Le premier but qu’il met est absolument sublime. C’est un très bon résultat. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le Foot (28/08/2022)

« Paris a été accroché par Monaco mais les Parisiens n’ont pas été mauvais pour autant » « Alors, c’est bizarre hein : Payet-Sanchez, ça marche ! Deux joueurs de ballon ensemble, ça marche… » Retour en vidéo sur cette 4e journée de Ligue 1.https://t.co/AyrU3iQwIN via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 28, 2022