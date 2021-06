Mercato OM: Un nouveau club sur Milik ?

L’avenir de Milik à l’Olympique de Marseille est en pointillé. Alors que les dirigeants marseillais souhaitent le conserver, son nom revient avec insistance en Italie.

Le dossier Milik sera l’un des plus chauds du mercato marseillais. Si le Polonais était amené à partir, il serait difficile de retrouver un buteur de sa trempe à moindre coût. Le Polonais a marqué dix buts depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, de quoi attirer les grosses écuries. Alors que la Juventus serait chaud à l’idée de l’attirer à Turin, un autre club italien aimerait le faire signer. En effet, d’après La Nazione, la Fiorentina serait sur le coup, même si depuis les négociations pour Pol Lirola, les relations entre l’OM et l’institution de Florence, seraient plus difficiles.

La #Fiorentina très proche de Sergio Oliveira. Accord avec Porto : 16M + 4 de bonus. Possible signature en fin de semaine. La Viola veut également recruter un attaquant. Milik serait pisté, mais négociations difficiles avec l’#OM après le cas Lirola. (La Nazione) pic.twitter.com/28w7jBklMa — GuillaumeMP (@Guillaumemp) June 10, 2021

On a le contrôle de Milik — LONGORIA

En avril dernier, il rappelait en conférence de presse qu’il avait le contrôle sur Arek Milik et qu’il ne devrait pas retourner à Naples. La Juventus ferait le forcing depuis plusieurs mois pour le récupérer.