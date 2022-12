Mercato OM : Un nouveau concurrent dans un dossier de Longoria !

Jeune espoir belge de 21 ans, Nicolas Raskin est l’une des cibles de Pablo Longoria pour renforcer l’effectif Olympien pour la seconde partie de la saison. Seulement, l’OM n’est pas la seule équipe française à s’être positionné sur le dossier.

En 2021, le milieu offensif du Standard de Liège était déjà pisté par la cellule de recrutement marseillaise. C’est un désaccord avec son club sur une prolongation de contrat qui a récemment poussé le joueur vers la porte de sortie. « Je suis très triste de la tournure que prend mon aventure avec le club de mon cœur. » s’est affligé Nicolas Raskin dans un message d’explications aux supporters liégeois. Les négociations entre les représentants du joueur et le Standard n’ont en effet pas pu aboutir et le joueur quittera le club en 2023 : une affaire qui attire les clubs attentifs aux bonnes affaires…

Toulouse veut aussi Raskin?

Avec la blessure d’Amine Harit et la polémique Gerson, il est primordial de recruter au poste de milieu offensif pour finir la saison. Pablo Longoria devra cependant rivaliser avec des écuries européennes comme Bruges, Barcelone, la Fiorentina ou encore Leeds. Dernièrement c’est même un club de Ligue 1, le TFC qui joue contre l’OM ce jeudi, qui a manifesté son intérêt pour Nicolas Raskin récemment. En 2021, à l’heure des premières rumeurs d’un départ de Nicolas Raskin, Florian Hoslbeek, Performance Analyst, Scout, Analyste Vidéo pour Oud-Heverlee Louvain, a donné son avis sur le jeune international espoir belge.

« Raskin est un garçon qui a toujours été international dans les équipes de jeunes avec la Belgique. C’est un milieu de terrain moderne. Si je dois le comparer à un joueur belge, je le comparerais à Steven Defour. Les supporters du Standard de Liège ne seront peut-être pas d’accord mais c’est à peu près le même type de joueur. On ne sait pas si c’est un 8 ou un 6. Il peut évoluer dans les deux positions et peut apporter quelque chose. Il est très accrocheur. Je peux déjà vous dire que si on apprend demain qu’il signe à l’OM, vous allez l’adorer. Il se bat pour le maillot de la première minute à la dernière. C’est vraiment quelqu’un qui donne tout sur le terrain » Florian Holsbeek – Football Club de Marseille – 28/06/2021

