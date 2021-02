Mercato OM : Un départ en défense se précise…

Plusieurs départs sont d’actualité ce lundi 01 février, dernier jour du mercato hivernal… Après Radonjic et Caleta-Car, il semblerait que Lucas Perrin soit également sur le départ…

Radonjic devrait quitter l’Olympique de Marseille pour la Bundesliga avant la fin du mercato. Duje Caleta-Car est aussi lié à un départ vers Liverpool qui continue de négocier avec la direction marseillaise qui n’a toujours pas trouvé de remplacer au Croate, même si selon RMC cette possibilité a été écarté par l’OM.

Numériquement, Lucas Perrin aurait pu prendre la place de 3e défense et laisser Leonardo Balerdi titulaire. Selon les informations de Metodi Shumanov, spécialiste du football bulgare, Lucas Perrin pour rejoindre le CSKA Sofia en prêt jusqu’à la fin de la saison. Le dossier pourrait être bouclé avant ce soir minuit, soit la fin du mercato.

🔥 UPDATE: Perrin has allegedly agreed personal terms with CSKA-Sofia! A loan deal until the end of the season is expected to be struck very soon… https://t.co/zExWETyNi9

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) February 1, 2021