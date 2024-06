Mercato OM : Un nouveau directeur sportif (proche de De Zerbi) arrive ?

Plusieurs informations annonçaient hier la signature officielle de Roberto De Zerbi dans les prochaines heures! Un directeur sportif italien pourrait aussi venir remplacer Ribalta !

Selon Sassuolonews, Giovanni Rossi devrait débarquer à l’OM pour occuper le poste de directeur sportif. Ce dernier entretien de bons rapports avec Pablo Longoria, il connait parfaitement Roberto De Zerbi avec qui il a travaillé à Sassuolo. « Après avoir évalué plusieurs offres en Italie, dont celles de Pise et de la Sampdoria, l’ancien joueur de Sassuolo est sur le point de débuter une nouvelle expérience avec l’OM. La tentation d’une nouvelle aventure à l’étranger après une longue période avec Sassuolo, il a quitté le club… »

Sarà un Olympique Marsiglia a forti tinte neroverdi. Non solo #DeZerbi : il direttore sportivo dell’ #OM sarà Giovanni Rossi, ex dirigente del #Sassuolo che ha salutato i neroverdi dopo una lunga militanza @sassuolonews #TEAMOM #MercatOM https://t.co/gytdJxz9x1



Fabrizio Romano indiquait ce dimanche que Roberto De Zerbi était tout proche. D’autres journalistes évoquent une officialisation de la signature du coach italien dans la journée de dimanche.

Les supporters de l’Olympique de Marseille attendent avec impatience cette annonce officiel du club. Mais à en croire les dernières informations du journal La Provence, il faudra encore se montrer un peu patient.

Le quotidien régional indique qu’il ne fait plus aucun doute que De Zerbi sera le prochain entraîneur de l’OM. Toutefois, il reste encore quelques petits détails à régler avant l’officialisation de son arrivée. Celle-ci pourrait avoir lieu en milieu de semaine.

Signe que la signature de l’ancien coach de Brighton est définitivement bouclée, on apprend également que le président de l’OM, Pablo Longoria, a pris quelques jours de congés ce week-end pour pouvoir se régénérer après plusieurs semaines difficiles de tractations sur ce dossier épineux de l’entraîneur.

🔵⚪️ Roberto de Zerbi and Olympique Marseille, it’s paperwork time now… and then, here we go.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024