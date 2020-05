Mercato OM : Un (nouvel) indice important sur l’avenir de Sanson

L’Olympique de Marseille va devoir réaliser de grosses ventes durant le mercato pour tenter d’assainir les comptes du club. Parmi les joueurs susceptibles de quitter l’OM cet été figure notamment Morgan Sanson. Ce dernier se serait d’ailleurs rapproché d’un nouvel agent et non des moindres…

Morgan Sanson représente de toute évidence l’une des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif marseillais. Régulièrement annoncé sur le départ, le milieu de terrain de l’OM ne compte toutefois pas quitter marseille pour aller n’importe où. C’est ce que son agent a d’ailleurs fait savoir récemment au quotidien 20 minutes : « Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM. Son objectif ce n’est pas de gagner plus d’argent, c’est de progresser sportivement (…) C’est compliqué de dire qu’un départ de Sanson est inéluctable. Il a une forte valeur marchande, mais ce n’est pas sûr que les clubs qui l’approcheront correspondent à ses envies financières et sportives ».

Pini Zahavi sur le dossier Sanson ?

A lire aussi : Vente OM : McCourt aurait fixé le prix de vente !

Selon les informations du journal L’Equipe Morgan Sanson se serait toutefois rapproché d’un autre agent, et non des moindres : Pini Zahavi,. Ce dernier est réputé pour son immense réseaux à l’échelle mondial. Qualifié de « Super Agent » ils notamment capable de faire la pluie et le beau temps sur le marché des transferts en Premier League. Il s’agit ainsi d’un nouvel indice important concernant l’avenir de l’ancien Montpelliérain et sur les intentions du club marseillais qui espère réaliser de grosses vents cet étée en Angleterre avec l’aide d’un autre spécialiste de la Premier League, Paul Aldridge.