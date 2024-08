Mercato OM : Un nouvelle cible en attaque révélée par L’Equipe !

La grave blessure de Faris Moumbagna lors du premier match de la saison à Brest impose aux dirigeants de l’OM de recruter un nouvel avant-centre buteur. Le journal L’Équipe révèle une cible de l’OM à ce poste dans ses colonnes ce mardi.

Les dernières semaines du mercato vont encore être animées à Marseille. La grave blessure de Faris Moumbagna oblige désormais les clubs marseillais à recruter un nouvel avant-centre en plus d’un ailier gauche et probablement d’un autre milieu de terrain.Le journal l’équipe révèle ainsi un nouvelle cible de l’OM à ce poste. Il s’agit de l’ancien joueur de Nice Neal Maupay (28 ans). L’attaquant d’Everton, fait partie des trois pistes suivies par Marseille. La formule du prêt apparaît obligatoire pour les dirigeants olympiens qui sont en quête de liquidité et doivent impérativement vendre plusieurs éléments pour parvenir à boucler leur recrutement.

Maupay fait partie d’une liste de trois noms ciblés à l’OM !

Prêté à Brentford la saison dernière, Maupay a encore une saison de contrat chez les Toffees. Selon les informations de l’Equipe, l’ancien niçois est séduit par le challenge marseillais. Nice, s’est également renseigné, mais ne devrait pas avoir les moyens financiers pour parvenir à boucler une telle opération.

Pour parvenir à boucler son mercato, l’OM va d’abord devoir exfiltrer plusieurs joueurs notamment les « Lofteur » Veretout, Mbemba et Gigot dont les émoluments pèsent lourd dans la masse salariale du club. Harit, Ounahi, et Meité sont également poussés vers la sortie. Il ne reste plus qu’une dizaine de jours avant la clôture du marché des transferts. La fin de mercato s’annonce particulièrement agitée à Marseille.