Mercato OM : Un objectif de 40M€  !

La désillusion a frappé les rangs de l’Olympique de Marseille mardi soir, lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Ce revers sur la scène européenne va se traduire par des conséquences désavantageuses pour les finances du club olympien. Une perte de près de 20 millions d’euros est estimée. Selon l’Equipe, Pablo Longoria a budgétisé pour ce mercato 40 millions d’euros de ventes. le temps presse.

McCourt a échangé avec Longoria

Le terrible fiasco de l’élimination lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions pourrait avoir de lourdes conséquences sur les plans sportif et financier à l’OM. Frank McCourt, le propriétaire américain de l’OM, n’a pas assisté en personne à ce duel décisif au stade Vélodrome, mais il n’en était pas moins attentif aux développements de la rencontre. Dès la fin du parcours européen de son équipe, McCourt a pris l’initiative d’un échange téléphonique avec Pablo Longoria, indique le journal l’Equipe ce jour. Les deux hommes, conscients des enjeux, ont abordé les perspectives futures de l’équipe. Malgré cette déconvenue, les objectifs restent ambitieux pour la saison à venir, même si le manque à gagner de 20 millions d’euros est indéniable.

Impératif de Vente à hauteur de 40 millions d’euros

Pablo Longoria a déclaré après le match que l’OM n’avait pas besoin de vendre de joueur pour combler le manque à gagner par cette élimination. L’Equipe indique toutefois que le président de l’OM a budgétisé sur ce mercato des cessions de joueurs pouvant générer jusqu’à 40 millions d’euros, dans le but de rétablir l’équilibre financier. Si Cengiz Under a déjà quitté l’effectif marseillais pour un montant de 15 millions d’euros, d’autres pourraient suivre le même chemin. Ruslan Malinovskyi pour être le suivant dans les jours à venir. La direction de l’OM compte également sur la vente de Les départs Matteo Guendouzi pour renflouer les caisses et atteindre l’objectif fixé. Le marché des transferts est loin d’avoir révélé toutes ses cartes pour le directeur sportif marseillais…

