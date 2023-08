Mercato ex OM : Nuno Tavares sur le départ… le gros montant demandé par Arsenal !

L’ancien joueur de L’Olympique de Marseille ne sera pas conservé par Arsenal. Après une saison en demi-teinte sous les couleurs olympiennes. Le joueur va devoir trouver un autre point de chute pour relancer sa carrière.

Nuno Tavares va devoir quitter Arsenal. Après une saison en prêt à l’OM plus que moyenne, les dirigeants Marseillais n’ont pas voulu entrer en négociations avec les Gunners pour le garder. Du côté de Londres, Mikel Arteta ne compte pas sur le Portugais. Mais un club de Premier League veut Tavares. Il s’agit de Nottingham Forest. D’après Fabrizio Romano, le club anglais aurait formulé une offre et entamé les négociations avec le joueur.

Tavares pourrait donc profiter du départ de Renan Lodi pour trouver du temps de jeu dans un club de Premier League. Selon le London Evening Standard, l’écurie anglaise a d’ailleurs déjà discuté avec les Gunners, qui ont fixé le prix du Portugais à 22 M£, soit un peu plus de 25 millions d’euros. Le mois dernier, West Ham et Galatasaray avaient tâté le terrain, rappelle le média anglais.

EXCL: Nottingham Forest submit formal proposal to sign Arsenal left back Nuno Tavares on permanent deal 🚨🌳🇵🇹

Forest trying top signing as new fullback as negotiations are still ongoing also on player side.

Deal on. pic.twitter.com/nfmoScIMIe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2023