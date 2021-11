Mercato OM : Un Parisien plutôt que Caleta-Car pour Newcastle?

Duje Caleta-Car a repris du rythme et une certaine importance dans l’effectif de Jorge Sampaoli à l’OM. Le Croate, pisté par plusieurs clubs en Angleterre, pourrait se faire piquer sa place par un Parisien !

L’Olympique de Marseille n’a pas pu profiter d’un Duje Caleta-Car de haut niveau depuis la seconde partie de la saison dernière. Jorge Sampaoli a patienté avant de le remettre dans son onze de départ. D’abord derrière Balerdi dans la hierarchie, il a su profiter de la suspension de l’Argentin pour se refaire une place.

En effet, Caleta-Car est devenu l’un des titulaires de Jorge Sampaoli. Avec Luan Peres et Saliba, ils forment une défense solide qui a permis notamment aux Marseillais de ne prendre aucun but face au Paris Saint-Germain malgré Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Ces dernières performances ne sont pas passées inaperçues. Selon plusieurs médias anglais, West Ham ainsi que Newcastle observeraient sa situation et pourraient passer à l’action dès le mercato hivernal 2022

Les Magpies démarrent un nouveau projet avec l’arrivée de l’Arabie Saoudite en tant que nouveau propriétaire. Le club anglais doit se reconstruire sur des bases solides et veut miser sur de jeunes joueurs capable d’évoluer en Premier League et permettre à Newcastle de se repositionner parmi les plus grandes écuries britanniques.

« Nous nous préparons pour le mercato de janvier. Ce n’est pas une fenêtre de transfert durant laquelle nous voudrions investir normalement, car vous n’obtenez pas toujours les bonnes affaires, mais c’est quelque chose qui est important en ce moment », a notamment expliqué Amanda Staveley au site officiel de Newcastle.

