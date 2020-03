Mercato OM : Un plébiscite pour Michy Batshuayi !

L’OM cherche un attaquant pour épauler Dario Benedetto la saison prochaine. Alors que les noms de Niang ou Dia ont été évoqués, le retour de Michy Batshuayi serait envisagé. Nous vous avons sondé sur cette rumeur et la réponse est un grand oui !

Michy Batshuayi ne s’est pas imposé à Chelsea. Après plusieurs prêts plus ou moins réussis il tente de se faire une place dans le onze de Lampard cette saison. Cependant, l’international belge est toujours deuxième voire troisième attaquant dans la hiérarchie derrière Abraham et maintenant Giroud. Un départ l’été prochain serait même acté par le club anglais. Selon le sérieux quotidien belge Le Soir, l’OM serait un candidat à son recrutement. Michy Batshuayi n’aura plus qu’un an de contrat et dispose d’un salaire élevé (estimé à plus de 480000€/mois par la presse anglaise).

Michy, vous en voulez à 69% !

FCMarseille vous a sollicité pour connaitre votre avis sur un éventuel retour de Michy à l’OM. Et pour l’instant la tendance est claire, c’est un j’en veux à 69% (vous êtes aujourd’hui plus de 7000 votants)…