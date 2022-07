Mercato OM : Un plus gros club se positionne sur Luis Henrique ? Il accepte ?

Luis Henrique aurait fait son choix. L’ailier brésilien ne manque pas de prétendant, après le Torino et le Napoli en Italie, le FC Nantes, et le PSV, ce sont maintenant Flamengo et son ancien club Botafogo qui l’ont dans le viseur. Le joueur lui aurait donné son accord à Flamengo.

L’OM a besoin de vendre mais n’y arrive pas pour le moment. Et la saga Luis Henrique n’aide pas beaucoup. Alors qu’un accord avait été trouvé avec le Torino, le joueur s’était finalement tourné vers le FC Nantes afin de continuer sa progression en France. Mais aujourd’hui selon le journaliste Tiago Franklin, le joueur serait très proche d’un retour au Brésil, du côté de Flamengo, malgré l’intérêt de Botafogo, le club qui l’a révélé. Selon le journaliste brésilien, le joueur aurait accepté la proposition de Flamengo, il ne manquerait plus que l’accord de Longoria.

Flamengo veut Henrique ?

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Longoria vise un milieu de terrain de Chelsea ?

Mais le club brésilien demanderait un prêt là où l’OM souhaite vendre le joueur, ou à défaut le prêter avec option d’achat. L’OM qui avait un accord avec le Torino pour un prêt avec option d’achat de 6 millions d’euros, ne devrait pas descendre en dessous de cette proposition, pour le joueur acheté 8 millions d’euros en 2020.

🔴 BREAKING ✍ Luis Henrique 🇧🇷 a donné son accord pour rejoindre Flamengo 🇧🇷. Il a accepté la proposition du club.#TeamOM | #MercatOM @_thiagofranklin / @venecasagrande pic.twitter.com/eJD6AYA5bS — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 3, 2022

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique avait particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC