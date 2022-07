Mercato OM : Un premier indice sur la prochaine destination de Strootman?

L’Olympique de Marseille n’a pas accéléré son mercato alors que l’on approche du début de la saison… Côté départ, ça traîne aussi. L’Equipe fait le point sur le dossier Strootman.

Kevin Strootman est revenu à l’Olympique de Marseille après un prêt à Cagliari la saison dernière. L’Equipe rappelle ce mercredi la raison de son départ du club italien : la descente en Serie B. En cas de maintien, les Sardes auraient pu conserver le Néerlandais et faire les affaires de l’OM.

Strootman veut jouer dans les Pays du Golfe?

De retour à Marseille contractuellement, le milieu de terrain ne fait pas partie du groupe de préparation. L’international des Pays-Bas s’entraîne seul tandis que ses agents lui cherchent une porte de sortie cet été. L’Equipe nous informe que les Pays du Golfe l’intéressent fortement… Avec son salaire imposant, cela pourrait être une bonne solution pour lui.

Ribalta va s’occuper des ventes — M.Grégoire

« Pablo Longoria considère Javier Ribalta comme l’une de ses références dans le football, il avait dit dans une interview dans la Provence en décembre 2020. Une référence avec Fabio Paratici l’ancien directeur sportif de la Juventus, aujourd’hui de Tottenham. Ribalta est son ami, je pense qu’il s’entoure, il a amélioré sa garde rapprochée, je pense que Ribalta va notamment s’occuper des ventes. On l’a vu qu’il est déjà très actif sur le dossier Luis Henrique au Torino avec ses réseaux italiens, parce qu’il faut sortir des joueurs, je pense qu’il va décharger Longoria de certaines tâches mais après dans le profil effectivement on est sur un truc assez similaire, axé Longoria, mais peut-être que Longoria se dit qu’il a énormément de choses à faire en tant que président, il n’aime pas trop ça, les interviews, les réunions avec Benoît Payan, le loyer, ce n’est pas son domaine de prédilection. Longoria se dit que Ribalta pourrait revenir sur le cœur du travail comme l’architecture des deals, les trucs comme ça. Personnellement je pense que c’est du football moderne. Je compare Longoria à Luis Campos (directeur technique du PSG) et Ribalta c’est un peu ça aussi, ils ont leurs qualités et leurs défauts. Leurs qualités sont qu’ils vont parier parfois sur un joueur qui va avoir une explosion, sur un très grand talent, à côté de ça, ce sont des dirigeants de la nouvelle génération qui travaillent beaucoup avec des mandats, avec toujours les mêmes agents avec des commissions, c’est le côté Campos à Lille, on l’a vu avec le transfert de Victor Osimhen où il y a des choses mal expliquées. Selon moi, il y a des bons et des mauvais côtés, je ne juge pas ça, je dis juste qu’il correspond au foot moderne. Mais, que ce soit Longoria ou Ribalta, pour faire du mercato, c’est top, ce sont des spécialistes mais il y a les bons et les mauvais côtés. » Mathieu Grégoire – Source : Football Club de Marseille (27/06/2022)