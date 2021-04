Mercato OM: Un premier refus pour Longoria et Sampaoli ?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Arturo Vidal ne souhaiterait pas rejoindre l’effectif de son ancien sélectionneur Jorge Sampaoli. L’affaire semblait trop compliquée pour faire venir le milieu de l’Inter Milan, notamment à cause de son salaire très conséquent.

Arrivé au milieu de la seconde partie de saison, Jorge Sampaoli planche déjà sur le prochain mercato estival. Le coach argentin multiplie les pistes pour étoffer son effectif et récupérer des joueurs compatibles avec ses idées de jeu. D’autant plus que de nombreux joueurs sont sur le départ en cette fin de saison. Comme beaucoup d’entraîneurs qui souhaitent construire une équipe dans leur nouveau club, Jorge Sampaoli se renseigne sur les joueurs qu’il connait. Il a d’ailleurs tenté de rallier un certain Arturo Vidal, en vain…

Vidal refuse l’om ?

En effet, le joueur de l’Inter Milan Arturo Vidal intéressait l’Olympique de Marseille mais ne viendra pourtant pas cet été. En difficulté dans son club, où il joue peu, le Chilien a des exigences salariales qui rendaient l’affaire trop compliquée à réaliser du côté des dirigeants marseillais selon la Provence. Jorge Sampaoli devra alors se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son milieu terrain avec, par exemple, Thiago Almada.