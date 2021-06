Mercato OM: Un prix annoncé pour Guendouzi ?

L’accord entre l’Olympique de Marseille et Matteo Guendouzi est confirmé par les médias italiens. Le milieu de terrain d’Arsenal serait d’accord pour un contrat de 4 ans et n’attendrait plus que l’OM et les Gunners s’entendent sur le transfert. Une tranche de prix est même annoncée…

Il pourrait être l’une des premières recrues de ce mercato estival marseillais! Il y a désormais quelques jours, l’Equipe annonçait un accord entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et Matteo Guendouzi, joueur appartenant à Arsenal. Cette information a été confirmée par le journaliste italien Nicolo Schira, qui annonce un deal sur un contrat de 4 ans, jusqu’à 2025 donc.

entre 12 et 15 millions pour guendouzi ?

A LIRE : Mercato OM : Bouhafsi l’annonce, « McCourt veut remettre pas mal d’argent! »

Toujours selon les informations de Nicolo Schira, le capitaine de l’Equipe de France espoir, blessé depuis plusieurs semaines, n’attendrait que l’accord entre l’Olympique de Marseille et son club Arsenal. Les Gunners devraient vendre Guendouzi, non-désiré par Mikel Arteta. Les discussions entre les deux clubs auraient d’ores et déjà débutées. En effet selon les informations du quotidien La Provence, Arsenal et l’OM négocieraient autour d’une cession complète du joueur, et non un prêt. Le montant de la transaction pourrait s’élever entre 12 et 15 millions d’euros selon les sources du journal local.

Mattéo #Guendouzi agreed personal terms with #OlympiqueMarseille for a contract until 2025. Now #OM are working to reach an agreement with #Arsenal, which is set to sell the midfielder. #transfers #OM #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 2, 2021

il y a une possibilité qu’il prenne l’OM de haut et qu’il se prenne pour la star de l’équipe

Spécialiste du championnat allemand, le compte Twitter Bundesliga France nous a peint le profil de l’ancien joueur de Lorient… Selon lui, il peut apporter à l’effectif mais il va surtout falloir faire attention à son état d’esprit qui n’est pas toujours irréprochable.

« Guendouzi est plutôt complet, il est capable de se projeter pour créer le surnombre. Il a un très bon sens de l’anticipation mais a plus de mal quand il s’agit de défendre en un contre un. Il a une superbe qualité de passe et une très très bonne vision de jeu, il est capable de faire des transversales sorties de nul part. Il n’utilise pas vraiment son pied gauche, ce qui est handicapant à certains moments.Ça peut être une bonne recrue pour l’OM parce qu’il connaît le championnat français, mais il y a également une possibilité qu’il prenne l’OM de haut et qu’il se prenne pour la star de l’équipe car il peut prendre la grosse tête très rapidement. Si son comportement est bon, il peut aller loin. » BundesligaFR – Source : Football Club de Marseille (12/05/21)