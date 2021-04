Mercato OM : Un successeur annoncé de Mandanda ouvre la porte à un départ !

Âgé de 36 ans, Steve Mandanda est plus proche de la retraite que d’incarner l’avenir de l’Olympique de Marseille… Pour le remplacer, Pablo Longoria va devoir s’activer… De gros clubs français se seraient intéressés au dossier menant à Alban Lafont !

Steve Mandanda a fêté, pendant cette trêve internationale, ses 36 ans. Un âge qui nous rappelle que le gardien titulaire de l’Olympique de Marseille n’est pas éternel et que Pablo Longoria va devoir s’activer pour lui trouver un remplaçant.

Le Capitaine du club a d’ailleurs évoqué son avenir dans un entretien accordé à Onze Mondial. Il se voit encore rester à Marseille et dans le football mais ne sait pas vraiment dans quel rôle. Côté terrain, il souhaiterait continuer à jouer, en second gardien pour passer la main à un plus jeune?

LAFONT EN CONTACT AVEC L’OM?

Cela semble être la volonté du président Pablo Longoria. Ces dernières semaines, plusieurs médias affirmaient qu’il était à la recherche d’un jeune gardien pour prendre la suite. Selon les informations de RMC Sport, Alban Lafont qui est prêté par la Fiorentina au FC Nantes ne souhaite pas rester dans le club de Ligue 1.

Il aimerait viser plus haut, jouer une compétition européenne. Son option d’achat est de 7 millions d’euros et les Canaris sont fixés à ce sujet : il ne souhaite pas rester. Ses représentants seraient en contact avec « de gros clubs français ». L’OM ? L’article ne le dit pas mais le profil colle parfaitement à ce que cherchait Longoria.