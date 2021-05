Mercato OM : Un rendez-vous crucial pour l’avenir de Thauvin?

Toujours en fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin pourrait se laisser tenter par une aventure au Mexique avec André-Pierre Gignac. Un rendez-vous entre ses représentants et la direction des Tigres serait prévu dans les prochains jours.

Après des semaines de rumeurs l’envoyant à Milan ou encore au FC Séville, la tendance serait plutôt à une prolongation de Florian Thauvin. Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, en a d’ailleurs parlé en conférence de presse il y a quelques jours.

« On avance sur les questions de Jordan (Amavi) et Florian (Thauvin). On discute et c’est un signe positif. Je suis plutôt positif mais la situation sur les joueurs en fin de contrat en Europe est très compliquée avec des salaires qui vont baisser » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (28/04/21)

UNE REUNION ENTRE LES TIGRES ET LES REPRESENTANTS DE THAUVIN?

Pourtant, au Mexique, on évoque un intérêt très fort de la part des Tigres qui a accueilli André Pierre Gignac en 2015 et qui n’a pas regretté en le voyant devenir le meilleur buteur de l’histoire du club.

Le média 90min explique qu’un rendez-vous entre les représentants de Thauvin et la direction des Tigres est prévue dans les prochains jours. Une réunion décisive pour l’avenir de l’ailier à Marseille…

Tigres quiere romper el mercado con su ‘nuevo’ Gignac, Florian Thauvin. https://t.co/AxwCe0wd9c — Noticias del Dia (@NoticiasDelDiia) May 3, 2021

DES STASTIQUES EN BAISSE DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES…

Ces dernières semaines, Florian Thauvin n’est pas au mieux de sa forme. Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, il évolue dans un rôle différent et pèse donc moins sur les défenses adverses. Positionné au milieu de terrain, il a du mal à exister dans la construction du jeu et n’est pas assez haut pour être à la finition.

Ses statistiques le ressentent : il n’est qu’à 8 buts en 34 matchs joués sous le maillot de l’Olympique de Marseille cette saison. Il reste malgré tout le meilleur buteur marseillais cette saison. Seul Dimtri Payet le talonne avec 7 buts.