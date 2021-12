Mercato OM : Un renfort inattendu pour Sampaoli ?

Prêté à Cagliari depuis le début de la saison, Kevin Strootman pourrait effectuer son retour plus tôt que prévu du côté de l’Olympique de Marseille.

Vers un renfort inattendu lors du mercato hivernal ? Alors qu’il est prêté à Cagliari depuis le début de la saison, Kevin Strootman pourrait effectuer son retour du côté de l’Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. De ce fait, le Néerlandais pourrait donc être le remplaçant de Boubacar Kamara en cas de départ.

Devenu indésirable du côté de l’OM, le milieu néerlandais n’entre plus dans les plans de Pablo Longoria. Le président olympien ne peut pas s’aligner sur le salaire élevé de Kevin Strootman. En effet, le milieu de terrain de 31 ans perçoit un salaire annuel de 6 millions d’euros. Si Pablo Longoria était déjà parvenu à le prêter au Genoa pendant six mois la saison dernière, son nouveau prêt du côté de Cagliari ne semble pas se passer comme prévu.

Cagliari veut casser le prêt de Strootman

À en croire les informations de Tuttosport, Walter Mazzarri compterait toujours sur Kevin Strootman qui devrait effectuer son retour sur les terrains en février après avoir subi une arthroscopie du genou gauche en décembre.

Toutefois, les dirigeants de Cagliari se lasseraient de cette situation et souhaiteraient rompre le prêt du milieu de terrain néerlandais. À tel point qu’ils lui auraient indiqué de se trouver un nouveau challenge lors du mercato hivernal.

Il faut résilier Strootman– Djellit

Pour Nabil Djellit qui avait comparé le milieu de terrain à Gerson, il faut résilier son contrat :

« Non, mais il faut le résilier Strootman. Marseille paye déjà 50 % de son salaire à Cagliari. Ils ont réussi à l’exfiltrer. Ils l’ont payé très cher, mais il faut voir ça avec Jacques-Henri Eyraud. Je n’ai rien contre Strootman, on lui propose un contrat à l’OM alors qu’il s’était fait deux fois les genoux à Rome. À l’échelle de l’OM, je crois que c’est le deuxième transfert le plus important derrière Payet. Le deuxième transfert le plus important d’un des trois plus grands clubs français de l’histoire du football français. C’est un accident industriel majeur. Je ne souhaite pas la même chose à Gerson, mais bon, c’est pareil, c’est plus de 25 millions d’euros et pour l’instant il est neutre. » Nabil Djellit— Source: La Chaîne l’Equipe (11/11/21)