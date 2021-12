Mercato OM : Un titulaire en puissance se questionne sur son avenir?

Ces derniers jours, il n’y aurait pas que Boubacar Kamara qui se poserait des questions sur son avenir… D’après les informations du journaliste Florent Germain de RMC, Alvaro verrait son futur à Marseille en pointillé.

L’Olympique de Marseille n’a pas une profondeur de banc très grande pour permettre à Jorge Sampaoli une marge de manoeuvre. Pourtant, le coach argentin change souvent quelques éléments de ses onze et notamment en défense central.

Entre Balerdi, Caleta-Car ou Alvaro aux côtés de Saliba et Luan Peres, son coeur balance selon les adversaires. Pour le dernier match face à Troyes, c’est l’Espagnol qui était titulaire dans l’axe pour apporter un peu de caractère et d’impact physique à cette défense qui en a manqué à Galatasaray.

Alvaro a une situation personnelle qui ne lui convient pas, qui fait qu’il se pose des questions

Cependant, Alvaro n’est plus un joueur important dans l’effectif marseillais. L’ancien de Villarreal fait partie de la rotation mais n’a pas de place de titulaire comme la saison dernière. De quoi le questionner sur son avenir à Marseille? C’est ce que croit savoir Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC.

« Alvaro Gonzalez ? Il a l’esprit club. Lui, il a ça au fond de lui. Mais ça n’empêche pas qu’il a une situation personnelle qui ne lui convient pas, qui fait qu’il se pose des questions » Florent Germain – Source : After Marseille (29/11/21)

Sampaoli prévient les remplaçants avec peu de temps de jeu !

Jorge Sampaoli s’est d’ailleurs exprimé au sujet des joueurs qui n’enchaînent pas beaucoup de matchs et ne font pas partie des titulaires. Il attend d’eux de l’implication puisque les matchs vont s’enchaîner et ils risquent d’être sollicités.

« C’est un aspect difficile du football actuel car s’ils ne jouent pas on a l’impression que l’on ne compte pas sur eux et n’appartiennent pas à l’équipe. C’est une tâche de l’entraîneur de les garder impliqués. Cette semaine va être difficile. On va avoir un turnover obligatoire; C’est le travail de l’entraîneur de maintenir quelqu’un qui ne joue pas dans le rythme et dans l’état d’esprit pour jouer quand on fait appel à lui. On a un effectif court donc très peu de joueurs qui ne jouent pas. Là on va vraiment impliquer tout le monde. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (30/11/2021)