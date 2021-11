OM : Sampaoli avoue ce qui fait mal avec Milik

Avant le déplacement à Nantes, Jorge Sampaoli était présent au centre RLD en conférence de presse. Le coach a répondu à une question sur le niveau de jeu de son attaquant Arek Milik, qui tarde à redevenir une machine à but…

Jorge Sampaoli a expliqué qu’il fallait être patient, encore, avec Milik. Il reste confiant !

On a attendu le retour de Milik pendant longtemps et là l’absence de buts nous fait mal mais — Sampaoli

« Milik est revenu d’une blessure importante mais c’est aussi une complication pour nous. La récupération prend parfois plus de temps. On a besoin des buts de Milik et qu’il retrouve la confiance. On a besoin des buts de Payet aussi. On peut juste attendre et espérer le retour de Milik à 100% le plus rapidement possible. On doit préparer tous les joueurs à être plus tranchants à la finition. On a attendu le retour de Milik pendant longtemps et là l’absence de buts nous fait mal mais il va revenir et l’équipe sera alors plus solide. Quand on domine et que l’on marque on pourra profiter de cet avantage psychologique. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (30/11/2021)<

Déjà, en conférence de presse avant la rencontre face à Lyon, Jorge Sampaoli s’etait exprimé sur le mercato et la nécessité d’avoir des joueurs expérimentés pour mieux appréhender les rencontres et la pression du club.

On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés

« On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n’a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu’ils comprennent nos besoins. Parfois c’est possible, parfois non. Ce n’est pas toujours la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide. Mais même s’il nous manque des joueurs d’expérience, il y a une obligation d’excellence dans ce club. Ce qui peut être difficile, puisqu’on demande à des joueurs qui n’ont pas encore beaucoup d’expérience d’être excellents. (Rires) Mais je vais perdre mon travail à cause de vos questions » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (19/11/21)