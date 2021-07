Mercato OM : Un transfert sec à prix réduit pour cet attaquant argentin ?

À la recherche d’un attaquant pour remplacer le départ de Valère Germain et le possible départ de Darío Benedetto, l’OM aurait fait de Giovanni Simeone l’une des pistes prioritaires. Le club phocéen poursuit les négociations avec Cagliari.

C’est l’une des priorités de Jorge Sampaoli lors du mercato estival. Après le départ libre de Valère Germain à l’issue de la saison et le probable départ de Darío Benedetto, l’OM est à la recherche d’une doublure d’Arkadiusz Milik la saison prochaine. Après avoir vu Kevin Gameiro se rétracter, c’est le nom de Giovanni Simeone qui revient avec insistance ces derniers jours. Fils de Diego Simeone, l’attaquant de 25 ans évolue à Cagliari depuis la saison dernière. D’après les informations dévoilées par TyC Sports, Pablo Longoria s’était même entretenu avec le président de Cagliari du côté de Milan la semaine dernière. L’objectif de cette rencontre : négocier le départ de Kevin Strootman en prêt et une éventuelle arrivée de l’attaquant argentin en cité phocéenne.

GIOVANNI SIMEONE DONNE SA PRIORITÉ À l’OM

Et comme l’avait révélé Foot Mercato, Giovanni Simeone ne serait pas insensible à l’intérêt de l’OM. Malgré des intérêts de la Sampdoria, du Torino, de Krasnodar et du Celta Vigo, l’attaquant argentin serait convaincu par le projet olympien puisqu’il en ferait sa priorité. L’OM et Cagliari sont entrés en négociations depuis la semaine dernière afin de parvenir à un accord. Seul problème, le club italien privilégie un transfert sec et l’OM souhaiterait un prêt avec option d’achat. Mais la donne semble désormais avoir changé.

L’OM PRÊT À FAIRE UN EFFORT POUR GIOVANNI SIMEONE ?

En effet, l’OM pourrait désormais accepter de faire un effort pour recruter Giovanni Simeone sous forme de transfert sec. À en croire les informations dévoilées par le journaliste Ignazio Genuardi, l’OM privilégierait tout de même un prêt avec option d’achat mais Pablo Longoria serait désormais enclin à accepter le transfert sec que souhaite Cagliari. Reste à savoir si les deux clubs vont parvenir à trouver un accord. Cagliari réclamerait 15M€ pour se séparer de Giovanni Simeone. De l’autre côté, les dirigeants phocéens ne semblent pas enclins à à débourser plus de 8M€ pour s’attacher ses services. Reste à savoir de quelle manière évolueront les négociations dans les prochains jours…