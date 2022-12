Mercato OM : Contacts réguliers entre Longoria et Amrabat, mais…

Pablo Longoria devrait se montrer actif durant le mercato pour renforcer l’équipe de Tudor durant le mercato hivernal. Les internationaux marocains semblent plaire au président de l’OM…

Car si l’OM serait attentif à la situation d’Azzedine Ounahi, un de ses coéquipiers a aussi marqué les esprits. Malgré une élimination en demi-finale face à l’Equipe de France hier soir, les marocains ont été impressionnants. Selon le média Corriere Fiorentino, la Fiorentina valorise à 40 millions son milieu de terrain Sofyan Amrabat. Le média affirme que « cinq grands clubs sont sur lui : Tottenham, Liverpool, Atletico Madrid, Séville et Marseille. Les contacts entre ces clubs et leurs agents sont constants et il n’est pas exclu qu’ils débouchent prochainement sur une maxi-offre pour la Fiorentina. »

Selon notre confrère Hakim Zhouri précise même : « Des contacts entre Longoria et l’agent de Amrabat ? C’est vrai mais les contacts sont avancé avec Liverpool, et le montant demandé par la Fiorentina dépasse les montants de l’OM ».

C’est vrai mais les contacts sont avancé avec Liverpool, et le montant demandé par la Fiorentina dépasse les montants de l’OM. — Hakim (@Z_hakos) December 14, 2022



Selon les informations du compte Twitter « Maroc Foot », l’olympique de Marseille devrait donc faire une offre pour tenter de recruter Azzedine Ounahi (22 ans) lors du mercato hivernal. L’international marocain serait également sur les tablettes d’un club de Premier League. La côte du milieu de terrain du SCO Angers est estimée à 3,5 Millions d’euros par le site Transfermarkt. Celle-ci a du forcément grimper durant la Coupe du Monde au Qatar.

A lire aussi : Un ancien coach de l’OM juge le parcours de l’Equipe de France !

🚨BOMBASSOOO MAROCFOOT22 D’après nos sources, L’olympique de Marseille va donc faire une offre pour signer Azzedine Ounahi pour le mercato hivernal. Azzedine Ounahi figure également sur les tablettes D’un club de PL .. Affaire a suivre 🔥🇲🇦#Maroc #Foot #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/GcrUWD6r4i — MAROCFOOT 🇲🇦 (@MarocFoot22) December 8, 2022

A lire aussi : Concurrents OM : Pour Haise, « Cela ne va pas changer grand-chose »