Mercato OM : Un ultime détail à régler pour Benedetto ?

Faisant partie des joueurs dont l’OM souhaite se séparer cet été, Darío Benedetto serait tout proche de partir du côté de São Paulo. Alors que les deux clubs se seraient mis d’accord verbalement, il ne resterait plus qu’à convaincre l’Argentin.

C’est le dossier chaud côté départs ces derniers jours. La presse brésilienne annonce avec insistance que Darío Benedetto serait sur tout proche de rejoindre le club de São Paulo dans les prochains jours. En effet, l’attaquant argentin n’entrerait pas dans les plans de Jorge Sampaoli. Depuis le début de préparation, on a pu s’apercevoir que le technicien argentin avait parfois privilégié l’option Cheikh Bamba Dieng plutôt que celle menant à Darío Benedetto. Arrivé à l’OM en provenance de Boca Juniors pour un montant de 14 millions d’euros à l’été 2019, le buteur olympien est barré par la concurrence avec Arkadiusz Milik depuis l’hiver dernier. À 31 ans, il devrait se relancer du côté São Paulo, qui espèrerait obtenir un prêt d’une saison.

Hier, on apprenait que les négociations entre les deux clubs avançaient bien. À tel point que l’OM et São Paulo se seraient mis d’accord verbalement pour un prêt d’une saison de Darío Benedetto. Toutefois, l’opération n’est pas encore bouclée. Comme l’a annoncé le journaliste André Pilhal hier après-midi, São Paulo attendrait un signe de l’OM pour valider le prêt de l’attaquant argentin. De son côté, Pablo Longoria est déjà d’accord pour se séparer du joueur. Cependant, il doit désormais convaincre Darío Benedetto de rejoindre le Brésil. Il s’agirait de l’ultime détail à régler pour qu’il soit prêté à São Paulo la saison prochaine. À la quête d’un attaquant, São Paulo espère un dénouement rapide pour pouvoir compter sur lui à l’occasion du quart de finale de la Copa Libertadores le 11 août prochain.

SPFC aguarda p/hoje à tarde sinalização do OM pra finalizar ou ñ empréstimo de um ano por Benedetto. É meio q tudo ou nada. Presidente do Olympique pretende ceder o jogador. OM e Benedetto chegando a um ajuste financeiro para o restante do contrato, q é de dois anos, resolve-se.

