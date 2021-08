Mercato OM : Under, un transfert assuré ?

Arrivé cet été en provenance de l’AS Roma, Cengiz Ünder a été prêté avec option d’achat à l’OM. Sauf improbable retournement de situation, le Turc devrait rester un joueur phocéen la saison prochaine.

Il est l’un des huit renforts que l’OM a enregistré depuis l’ouverture du marché des transferts. Cengiz Ünder a été prêté au club phocéen avec option d’achat par l’AS Roma. En effet, l’ailier droit turc n’entrait pas dans les plans de José Mourinho en Italie. Pablo Longoria en a donc profité pour saisir cette opportunité et le faire venir en tant que remplaçant de Florian Thauvin. Après avoir déjà inscrit deux buts en championnat, Cengiz Ünder devrait rester un joueur de l’OM la saison prochaine.

L’OA d’Ünder bientot levée ?

Alors que la saison vient seulement de débuter, Cengiz Ünder montre sur le terrain qu’il est un joueur de qualité. Rapide et percutant, il a déjà conquis Jorge Sampaoli qui fait de lui un titulaire indiscutable sur le terrain. Une nouvelle devrait ravir le technicien argentin. Son transfert définitif à l’OM la saison prochaine serait quasiment résolu. En effet, à en croire les informations de Filippe Biafora, l’option d’achat de Cengiz Ünder devrait donc devenir automatique dès que l’OM aura assuré son maintien en Ligue 1 la saison prochaine. Sauf retournement de situation, le club phocéen devrait obtenir son maintien facilement et enregistrer l’arrivée définitive du Turc la saison prochaine. Pour son transfert, Pablo Longoria devra débourser un montant de 8,4 millions d’euros. Sorti lors de la rencontre face à Bordeaux hier, Cengiz Ünder semble avoir été épuisé. Jorge Sampaoli a donné des nouvelles rassurantes à son sujet.

« Pour Cengiz Ünder, on ne nous a rien communiqué de grave par rapport à sa sortie. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (15/08/2021)

Les supporters à Marseille ressemblent à ceux en Turquie – Cengiz Ünder

Lors de sa conférence de presse de présentation, Cengiz Ünder s’est dit impressionné par la ferveur des supporters olympiens.

« J’ai été impressionné par les supporters à Fos en amical, il y avait déjà une grande ferveur. Les supporters à Marseille ressemblent à ceux en Turquie, pour un joueur comme moi, jeune, c’est extrêmement motivant, ça donne encore plus envie de se battre pour l’équipe et pour eux. J’ai envie de leur montrer que je peux leur apporter(…) Cette année il y a eu pas mal de recrues, ce sont des joueurs de grande qualité. On est une équipe jeune, l’apport d’un joueur comme Payet est important, il a de l’expérience, une bonne vision du jeu, il comprend très vite nos déplacements. Quant à nos ambitions, l’OM mérite de jouer en Ligue des champions, on vise cette qualification. » Cengiz Ünder – Source : Conférence de presse (26/07/21)